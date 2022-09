Las apariciones de Pilar Rubio 'El Hormiguero' tiene un éxito monumental, y ya no solo por su sección de enseñar las prendas que están en tendencia, sino por "los piques" que se echa con Pablo Moto. Este miércoles 28 de septiembre, el programa recibía a la artista argentina María Becerra para presentar su nueva gira 'Animal Tour 2022' y su nueva canción 'Automático'. La entrevista ha sido de lo más divertida pero con lo que ha disfrutado mucho la invitada era con la sección de la mujer de Sergio Ramos.

"¿Por qué vienes vestida de golosina?", le soltaba Pablo Motos a Pilar Rubio nada más entrar en el plató. El presentador no está puesto nada en las últimas tendencias y por eso la influencer le contestaba: "No es eso, es el año de Barbie, ¡del rosa!", apareciendo con un look 'Barbiecore' de minifalda rosa fucsia metalizada y torerita con hombros dejando toda la espalda al aire mostrando, una vez más, que se trabaja muchísimo el cuerpo en el gimnasio. Este detalle no lo ha dejado escapar el de Requena.

Antena 3

"Te falta un trozo de chaqueta, una cosa es que vayas de baratillo pero...", decía Pablo Motos algo irónico y la presentadora, en vez de ponerse tímida, lucía espalda orgullosa. "Tienes una buena espalda , ¡madre mía! Levantas hierro, ¿eh?", se quedaba flipando el presentador y la invitada. "¡Estás para descargar camiones!".

Es habitual que Pilar Rubio comparta por sus redes sociales la rutina de ejercicios que hace cada día para mantenerse en forma. La genética seguramente tenga algo que ver pero lo que está claro es que el deporte es algo imprescindible en la vida de la colaboradora.