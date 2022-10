A pesar de que hace sólo unas semanas recibíamos la buena nueva del embarazo de Noemí Salazar, de los 'Gipsy Kings', otros protagonistas del famoso reality de Cuatro no están teniendo tan buenas noticias, y es que el clan de los Fernández-Navarro está viviendo unos días de angustia y desconcierto después de que Loli, la mujer de Joaquín Fernández 'El prestamista', se haya sometido a una operación estética en Estambul (Turquía) que la ha dejado en cama y en estado grave durante días.

Así se lo confirmaba el propio Joaquín a Kiko Hernández, que le invitaba a entrar en directo en 'Sálvame': "Su vida corre peligro", aseguraba en pleno directo. Loli y su marido se habían marchado a Turquía para que ella se sometiera a una intervención de liposucción y abdominoplastia, pero la cosa no ha salido tan bien como ellos pensaban, y ahora Loli ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte: "Está algo mejor, (pero) está intubada", contaba Joaquín sobre las complicaciones del postoperatorio. "Cuando la subieron a la habitación, empezó a faltarle el oxígeno", ha revelado.

Mediaset

Tras el susto, ahora pueden respirar un poco más tranquilos: "Puede escuchar, hoy ha abierto un poquito los ojos, me ha reconocido, no se le entendía muy bien pero me hacía con las manos que 'cuándo nos íbamos'. Hoy ha reaccionado un poco. Respiramos paz en este hospital". "Los músculos, al coser, estaban demasiado estirados", revelaba Joaquín, motivo por el cual tuvo que pasar por una segunda operación de la que no se le informó debidamente: "Salgo un momento a la calle y cuando regreso ya estaba sedada e intubada", ha denunciado 'el prestamista'. "Su vida corre peligro, pero está reaccionando bien, esto va muy lentito, muy poco a poco. Son diez días muy peligrosos que los tiene que pasar", añadía. Un drama más que se suma a los de los protagonistas del programa, como el de Saray Montoya, que denunció haber sido apuñalada el pasado año.



Mediaset

Tanto Joaquín como su hijo han denunciado públicamente la situación, y han acusado a la directora de Marketing del hospital de 'negligencia', algo de lo que ella se ha defendido: "La complicación que tuvo fue un hematoma que se empezó a complicar y le teníamos que hacer la segunda operación". Ha recalcado que para ella la situación es "injusta" porque, en su opinión, "no ha habido ninguna negligencia".