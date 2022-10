Violeta Mangriñán ha hecho una aparición sorpresa en 'El Hormiguero'. La influencer sorprendió disfrutando, entre bambalinas, del primer programa de esta semana del magazine de Pablo Motos que tenía como invitados a Blanca Suárez y Rubén Cortada para hablar de su nueva película 'El Cuarto Pasajero', un filme de Álex de la Iglesia que llega a los cines este 28 de octubre. Pilar Rubio también estaba en el plató para protagonizar su sección de moda y hablar de las últimas tendencias en moda y ahí entró en juego su amiga Violeta Mangriñán. La mujer de Sergio Ramos aparecía, muy guapa, con un top blanco, una falda de glitter plateada y unas botas talla XXL vaqueras e hizo una confesión sobre su calzado que revelaba el por qué de la presencia de la influencer en plató.

"Yo las quería en denim, pero estaban agotadas. Así que me acordé de que Violeta las tenía, la llamé, le pregunté si me las dejaba y me dijo que sí. Y ahora soy yo la que le dice a Violeta que no van a volver a su armario", desvelaba, entre risas, Pilar Rubio que vive en París con su marido y sus hijos.

antena 3

A continuación, la realización de 'El Hormiguero' enfocaba al público y, entre tanta gente, ¡se encontraba Violeta Mangriñán con una gran sonrisa! La influencer había asistido como espectadora al programa junto a su hermana Lila Mangriñán y disfrutaba de la sección de su amiga Pilar Rubio. La influencer dio buena cuenta de su visita a través de sus Stories de Instagram donde incluso se atrevió a posar con las hormigas. ¿Podremos ver algún día a Violeta como invitada de Pablo Motos en 'El Hormiguero'?

antena 3