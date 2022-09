Este jueves 15 de septiembre Pilar Rubio acudía a la presentación de la nueva colección con Selmark, una reconocida marca de ropa íntima. La mujer de Sergio Ramos se ha acercado a los medios muy amable para ponerles al día de cómo le va la vida y qué tal la vuelta a la rutina tras un maravilloso verano. La colaboradora de 'El Hormiguero', su marido y sus hijos dejaron España por París por el fichaje del futbolista en el PSG. Allí tienen una vida muy intensa y son muchos los planes que realizan tanto en familia como en pareja, pero echan bastante de menos España.

Lo primero que ha querido hacer Pilar es felicitar a la reina Letizia por su cumpleaños: "La veo maravillosa. Me encanta la fortaleza que tiene", confesaba la presentadora. El cuerpo de doña Letiza es admirable, igual que el de Pilar Rubio, y es que ambas llevan una rutina de deporte muy estricta. "A mí hay veces que no me apetece. La fuerza la saco en plan positivo o negativo. Es una manera de sanarte y que tengas energía para el resto del día". También la colaboradora ha contado a la prensa que el deporte le ha servido para tener más fuerza a la hora de la rutina con los pequeños.

Ana Ruiz

¿Y cómo es una día en París con Pilar Rubio? "Allí estoy centrada en mis hijos. Si tengo algún momento libre me escapo algún museo o a dar vueltas por París, ¡como no me conoce nadie!", contaba riéndose la presentadora. Pilar es positiva y le comentaba a los medios que compaginar su vida en París con España le complementa bastante, ya que una ciudad le da mucho trabajo y la otra le satisface en lo personal.

Tanto a ella como a su marido les va estupendamente en la ciudad parisina y la pareja tiene la misma complicidad que la primera vez que se vieron. "Nosotros no solemos discutir ni aburrirnos, la verdad. Me gusta el efecto sorpresa y cuando llego a casa estoy deseando como si fuese la primera vez que le viera. Mi marido es muy romántico y yo pues hay días que sí y otros que no, pero soy muy imaginativa y me gusta tener siempre sorpresas y hacerle cosas que no se espera en el momento que no se espera".