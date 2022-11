'El Hormiguero' recibía a Ana Fernández Villaverde, más conocida como La Bien Querida. Es la segunda vez que la cantante acude al programa y se le ve de lo más cómoda con Pablo Motos, tanto es así que no ha dudado en bailar con él una bachata. La artista es muy deportista y a parte de las miles de clases que tiene en el gimnasio, también practica el baile, así que no ha dudado en enseñarle algún que otro paso al presentador.

La cantante acudía al programa para promocionar su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Paprika’. El disco, que ya está a la venta en tiendas y en plataformas digitales, mezcla raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños y latinos. A parte de hablar de su carrera profesional y deleitar al público con una de sus canciones, La Bien Querida ha contado una anécdota de lo más interesante, y es que conoce de muy de cerca a la reina Letizia.

Antena 3

"¿Es verdad que eres amiga de la Reina Letizia?", le preguntaba el presentador. "Bueno, amiga no, la he conocido en dos actos y ya la gente diciendo como que nos escribimos. "Fue en unos premios que premiaban la sostenibilidad. Yo había llevados mis vinilos, porque yo sabía que a la Reina le gusta mucho la música indie. Le quería dar los vinilos a un guardaespaldas y me dijo: ‘¿No prefieres dárselos tú misma? Vamos a ponernos por aquí, para que nos vea, y a lo mejor se acerca'", contaba.

La cantante tuvo una conversación muy agradable con la reina, y la considera de lo más simpática. "Conocía mi música. Estuvimos hablando bastante tiempo, porque a ella le gusta mucho el deporte como a mí. Es muy simpática y muy graciosa. Ella misma se reía diciéndome: ‘¿Te imaginas que aparezco en tu gimnasio con ropa de deporte?'", haciendo ver que doña Letizia es de lo má cercana.