Ester Expósito era la invitada de este miércoles 23 de noviembre en 'El Hormiguero' y conocíamos más de la parte personal de la actriz. La joven acudía al espacio de Antena 3 para promocionar su último trabajo como protagonista de la película Venus. Ester es una de las actrices que con fans y de las más deseadas de nuestro país y parte del extranjero, y es que la joven saltó a la fama con su papel en la serie Élite. Ahora está más acostumbrada a este mundo pero la actriz confesaba que aún le cuesta asimilarlo todo.

Al ser famosa, la vida de Ester Expósito ha dado un giro radical."¿Se parecía lo que te explicaron a lo que te ha pasado?", le preguntaba Pablo Motos. "No. Te pueden contar lo que sea que hasta que no lo vives, pues es muy diferente", respondía la actriz, que, aunque su catapulta a la fama fue Élite, mucho antes pasó por otras ficciones como, Centro Médico, Vis a Vis o Estoy vivo.

Antena 3

"Yo siempre tuve muy claro que quería ser actriz, desde niña, y de alguna forma, eso me ha ayudado a mantener el norte y a tener claro de lo que sigo queriendo y no perder el foco de las cosas. Pero, es verdad, que te cambia la vida", confesaba Expósito. ¿Cómo hace para seguir con su vida de antes?

"En general, intento llevarlo lo más normal que puedo. Intento salir a la calle normal, pero muy tapada. Soy muy tímida y el tema de la exposición es lo que más me ha costado acostumbrarme, y por eso suelo ir tapada. Disfruto pasar desapercibida e ir tranquila por ahí", comentaba la actriz. También le ha reconocido a Pablo Motos que intenta ir a los mismos sitios que antes. "De fiesta salgo mucho, eso no lo he dejado, porque llega el fin de semana y me ayuda a desconectar. Suelo ir a los mismos sitios de siempre, no quiero dejar de ir a los sitios de antes porque mi vida haya cambiado".