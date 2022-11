La Voz vive este viernes una de sus noches más emocionantes. Antes de arrancar los Directos de la edición, Antena 3 emite el ‘Asalto final’, una gala cargada de sorpresas y visitas inesperadas. Malú, David Bisbal, Melendi y Rosario Flores, los que fueran los primeros coaches del formato, regresan a ‘La Voz’ para acompañar a los coaches de esta edición.

Para David Bisbal: “Por ‘La Voz’ no pasan los años y sigue siendo igual de emocionante y mágico”. Rosario asegura que “en estos 10 años de ‘La Voz’ me he emocionado, he llorado, he reído… es un regalo”. Malú comenta: “El día que me senté por primera vez en este sillón rojo hace ya una década y mi vida cambió”. Melendi declara: “Formar parte de ‘La Voz’ desde que empezó es un privilegio y algo que estará en el imaginario de mi vida para siempre”.

Roberto Sastre

La noche comenzará con la actuación de David Bisbal, Rosario, Malú y Melendi cantando el tema de Alejandro Sanz, ‘Viviendo deprisa’, y continuará con las actuaciones de los talents. Cada equipo cuenta con tres artistas en la Zona de peligro, de los cuales solo dos pasarán a la siguiente fase: uno lo decidirá el público y el otro lo elegirá el coach y su asesor de lujo. Sumándose así a las dos voces que ya tiene cada equipo.

Roberto Sastre

Para la toma de decisiones, Malú está acompañando a Pablo López, Rosario a Antonio Orozco, David Bisbal a Luis Fonsi y Melendi a Laura Pausini. Durante toda la noche se podrán ver los diferentes mensajes de cariño que han grabado todos los artistas que han pasado por el sillón de ‘La Voz’ y recordarán también a los asesores que les han acompañado. Eva invitará a todos a ver lo que contiene la cápsula del tiempo de ‘La Voz’, además los coaches actuales introducirán algunos objetos para, quién sabe, si redescubrirlos dentro de otra década más. Además, los coaches serán sorprendidos por exconcursantes de ‘La Voz’.