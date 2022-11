Omar Montes ha ido a divertirse a 'El Hormiguero' y dejaba a Pablo Motos con la boca abierta. No es la primera vez que el cantante se pasa por el programa pero es tan carismático que deja a todos asombrados con todas las historias que cuenta. Omar Montes acudía a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo álbum de estudio, 'Quejíos de un maleante'. Hasta Miami ha viajado el de Pan Bendito para grabar su último videoclip y aunque fue complicado por el idioma, el cantante se manejaba como si estuviera empadronado allí.

"Le damos la bienvenida a este espécimen de la naturaleza. ¡Omar Montes", le presentaba así el presentador. El cantante llegaba al programa vestido a la última moda, algo que Pablo Motos no entendía muy bien. El madrileño, a parte de unas zapatillas muy curiosas de Balenciaga, lucía muchísimo oro. El de Requena le preguntaba sí era todo verdadero y ahí es cuando el artista le ha confesado en que se gasta todo su dinero. "A ver, Pablo, yo te traigo aquí la moda de Miami, pero no es culpa mía si no sabes apreciarla. Ya sabes que yo todo lo que llevo es bueno. Mira, estos anillos son Swarovski", le explicaba Montes.

Antena 3

"Pero con todo lo que llevas puesto... Llevas mucho dinero encima, ¿no?", se preguntaba el presentador y Omar le confesaba que no es muy fan de depositar el dinero en el banco. "A ver, Pablo, el dinero hay que llevarlo puesto. Hay que tenerlo a mano. Porque a mí me pasa algo y necesito dinero y tiro de esto. En el banco el dinero no hace nada".