Aunque la expulsaron en el cuarto programa de MasterChef Celebrity, la presentadora volvió en la repesca con ganas de triunfar y eso ha hecho desde entonces. Volvió a ser favorita para la victoria, pero la oportunidad se le ha escapado de entre los dedos en la última prueba de exteriores. Nadie se lo esperaba, ni los propios jueces. "Una absoluta decepción", le ha dicho Jordi Cruz. ¿Cómo ha llegado Patricia Conde hasta este punto? ¿Qué le ha pasado?

En la segunda prueba se ha bloqueado totalmente. "No sé ni dónde estoy. Estoy tan cansada, tengo un sueño", ha dicho ella después de que se le haya desbordado la leche.

Ha salido de las cocinas para intentar recuperarse de ese estrés que se había apoderado de ella, pero sin mucho éxito. Ha seguido igual a su vuelta. Ni las palabras de Manu Baqueiro ni las de Jordi y Samantha han conseguido darle los ánimos necesarios para reconducir la situación. Hablando con los jueces, Patricia ha reconocido que, aunque "debería estar luchando por la chaquetilla", no lo estaba haciendo: "No puedo con tanto estrés, el calor, el sueño, el cansancio… y a Manu le hace tanta ilusión la chaquetilla".





Pese al enorme retraso a la hora de ejecutar su lenguado cítrico y su postre, ha logrado presentar los dos platos. Eso sí, con diversas variaciones: al lenguado no le ha puesto las patatas soufflé y en el postre ha tenido que convertir los huevos de yogur en palomitas de yogur. "La última semana del concurso ha sido superdura. Por lo menos en mi caso. Sí que es un poco desesperante, querer hacerlo bien y no poder. Ha sido como morir un poco en vida", ha reconocido la presentadora.

Patricia Conde no ha enseñado su mejor versión durante esta prueba, lejos de lo que nos tiene acostumbrados. "Tengo que decirte que en esta prueba has hecho historia. En diez años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Patricia, has sido una absoluta decepción y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras".

El cansancio, el sueño y los nervios han pasado factura a Patricia Conde, que se ha sentido "bloqueada y sobrepasada". Por otra parte, la presentadora ha asegurado que María Escoté y Manu Baqueiro merecen más que ella convertirse en duelistas. Para explicar mejor lo sucedido, ha usado un símil deportivo: "Es como cuando estás en una maratón y ves la meta cerca y de repente, no se sabe por qué, pero tienes la sensación de que podrías rendirte y bajas la guardia. Parece que te pesan las piernas y no vas a llegar nunca, justo cuando ves ya la luz al final del túnel".

Patricia Conde responde a las críticas

Minutos después de la emisión, Patricia Conde ha dado su opinión a través de las redes sociales:

“Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar”, empieza en su publicación, dejando un recadito al programa.

“Realmente en la final me bloqueé ante tanta presión, pero no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias”, dijo en referencia al linchamiento en redes a Verónica Forqué.

“Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos o que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier”.

“Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, pero lo que yo he hecho ha sido tratar a todos mis compañeros con respeto pasara lo que pasara, y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme en un divertido show para quitarle hierro al asunto. Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida. Yo no le pedí a nadie llegar a la final. Yo no eché a Isa o a Nico, de hecho me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben”, se ha defenfifo.

Yse disculpó: “Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de Master Chef y a todos los que han creído en mí más que yo misma. Pero sabéis lo que os digo, que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara”.

Y zanjó: “Siento no haber sido más competitiva, y ambiciosa, soy así… cómo habéis visto, tímida, algo rebelde y muy sensible… y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer un show. Lo vuelvo a decir, la tv es mentira”.