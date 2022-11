Las fiestas navideñas están repletas de tradiciones que abarcan desde la Lotería hasta los turrones, los regalos en Nochebuena y la Cabalgata de Reyes, aunque algunas costumbres tienen ligeras variaciones en cada casa. Pero, sin duda, hay muchas que unen a tantas casas en este país que hacen que nos sintamos, de algún modo, conectados y la televisión tiene mucho que ver en eso. Cambiar de año con las Campanadas en las retransmisiones de cada cadena desde la Puerta del Sol es ya un hábito y los especiales navideños, tanto musicales como de programas míticos de los diferentes canales también. Por eso, nos parece una idea extraordinaria reunir a la familia y los amigos, un año más, en torno a las cocinas de Masterchef.

Masterchef: así será la edición especial de Navidad

Según reveló el Consejo de Administración de RTVE tras su reunión de julio, el conglomerado público había acordado con Shine Iberia, productora de Masterchef, un ciclo de cinco programas especiales para esta Navidad 2022. Esto reveló que, en esta ocasión, el formato de televisivo de cocina por excelencia en nuestro país renunciaba así a emitir ediciones del Junior o Abuelos para las fiestas de este año que sí nos han acompañado durante estas fiestas en citas previas

Pues bien, unos meses después, hemos podido descubrir algún que otro detalle de la esperada edición especial de Navidad de Masterchef. Según parece, el planteamiento de estos programas especiales combinan dos de los formatos más apreciados del talent de cocina, su versión Junior y la Celebrity. De hecho, la previsión es que se reúnan los mejores concursantes que han pasado por las nueve y siete ediciones, respectivamente, de ambas versiones para combinar talento, humor y naturalidad haciendo de estos especiales la cita perfecta para toda la familia.

Aunque por el momento se maneja muy poca información al respecto de quiénes serán los seleccionados para protagonizar este especial navideño, al menos tenemos una confirmación, la de Florentino Fernández "Flo" (Masterchef Celebrity 5). El humorista y actor acudía el pasado 20 de noviembre al programa La Roca (LaSexta) para charlar con Nuria Roca sobre sus próximos proyectos. Fue entonces cuando, tras referirse a su rol en la película de Santiago Segura A todo tren 2, explicó que también estaría entre los 9 participantes famosos del especial de Navidad de Masterchef. Y de hecho, ni siquiera fue el único anuncio del día, puesto que Juan del Val también reveló que Flo estaría en la próxima edición de El desafío.

Todavía habrá que esperar para descubrir el resto de nombres populares que están confirmados en los especiales navideños de Masterchef pero, puesto que la final de Masterchef Celebrity 7 está muy cerca, imaginamos que queda muy poco para conocer más detalles de estos programas y os comunicaremos todas las noticias.