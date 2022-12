Este lunes 5 de diciembre Pablo López acudía a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco. El cantante presentará su nuevo tema, titulado 'Quasi', que estará disponible a partir el próximo 9 de diciembre. Se trata de un primer avance del que será su nuevo disco, que no está previsto que salga a la vente hasta el año 2023. Además de continuar su carrera, López también seguirá con su labor de coach de 'La Voz', un programa que, como ha dicho en más de una ocasión, le está enseñando muchísimo y son muy buenos los amigos que ha hecho allí.

¿Y por qué ese nombre para la nueva canción? "El nombre es 'casi' en italiano porque iba a ser una canción para Laura Pausini, luego cambié y pensé que era para Raphael, pero finalmente decidí quedármela", le explicaba al presentador. Para el cantante es tan especial este nuevo tema que hasta se lo ha tatuado en la piel: "Me lo he tatuado en el brazo, pero tengo tantos tatuajes que mi madre se enfada conmigo. "Eso sí, ella me ha dicho que también se lo va a tatuar".

Antena 3

Pablo López ha estado con personalidades muy relevantes, entre ellas la primera dama de Estados Unidos Jill Biden. Muchas son las fiestas a las que el artista ha sido invitado pero también organiza, según Pablo Motos, buenas reuniones en su casa. Tanto es así que sus caseros ya le han advertido.

"Me pusieron una cláusula de actividades", empezaba contando el cantante. En una de sus múltiples visitas al programa, el presentador contó que sus amigos e incluso algunos concursantes de 'La Voz' se reunían en casa del malagueño en noches interminables. Parece que los vecinos estuvieron viendo esa noche el programa y se alarmaron. "El día que estaba firmando el contrato me estaba acordando de Pablo", y es que los caseros atrasaron el día de la firma para redactar una cláusula sobre el ruido en las noches.