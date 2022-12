La Voz elige al flamante ganador de su edición este viernes en Antena 3. Tras 13 semanas de emociones, el programa cierra esta potente edición con la elección de la mejor voz de España. Ana González (Equipo Pausini), Javier Crespo (Equipo Orozco), Sergio del Boccio (Equipo Pausini) y Génesis de Jesús (Equipo Fonsi) han llegado hasta la gran final y este viernes será el público el que decida quién es el ganador del programa presentado por Eva González.

La gran final de La Voz será una noche cargada de actuaciones musicales espectaculares y contará con artistas invitados a la altura: Raphael, Ana Mena, Malú, María José Llergo, Melendi y Manuel Carrasco acompañarán a los talents en esta gala y harán duetos con los finalistas. El ganador de ‘La Voz’ tendrá también como premio ser telonero de la próxima edición de Stalite Catalana Occidente.

Laura Pausini, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco han acompañado a los concursantes durante toda esta edición. Los coaches también tendrán un papel fundamental durante la noche a la hora de valorar sus actuaciones. Además, cada uno de ellos interpretará una canción en solitario durante la última noche de ‘La Voz’. Pablo López, por su parte, presentará en el plató su nuevo single, ‘Quasi’.

'La Voz': estos son los finalistas

Ana González (23 años) Granada – Equipo Pausini

Roberto Sastre

Ana González es una coplera atípica que no es supersticiosa y que odia la bata de cola. Quiere reivindicar un enfoque actual de su género musical, que conoció gracias a su abuelo, quien le descubrió a Marifé de Triana. Comenzó su andadura en La Voz consiguiendo un pleno gracias a su actuación de ‘María de la O’, enamoró a todos con su versión coplera de ‘Y sin embargo te quiero’ y homenajeó a Lola Flores cantando ‘A tu vera’ bajo la atenta mirada de su hija, Rosario Flores. Ahora, pasa a la final interpretando ‘Pena, penita, pena’ y cantará ‘La llorona’ (Rosalía) para proclamarse ganadora de ‘La Voz 2022’.

Javier Crespo (18 años) Córdoba – Equipo Orozco

Roberto Sastre

Javier Crespo participó en 'La Voz Kids’ de Antena 3 en 2021, donde llegó a ser finalista en el equipo de Vanesa Martín. Ahora ya no es un niño. Se ha independizado y se siente más libre para tomar sus propias decisiones. Afirma ser una persona completamente nueva, más canalla, moderna y abierta, así que espera sorprender y triunfar en la edición de adultos.

En las ‘Audiciones a ciegas’ pudo haber conseguido un pleno con ‘Manos de tijera’, pero Antonio Orozco bloqueó a Pablo López. Durante su recorrido por el programa ha interpretado temas como ‘El mismo aire’ y ‘Me rehúso’. Consiguió el Pase Directo y consiguió su pase a la final con el tema ‘Tusa’ de Karol G. Solo le queda demostrar todo lo que ha aprendido y proclamarse ganador de La Voz 2022 con el tema ‘La bachata’ (Manuel Turizo).

Sergio del Boccio (22 años) Barcelona – Equipo Pausini

Roberto Sastre

Venezolano afincado en España que lucha por convertirse en un profesional transparente y fiel a su mundo interior. Se considera un artista drama pop y tiene a Lady Gaga como su mayor referente. Sergio cree que la forma en la que uno se expresa, se maquilla o se viste si eres cantante, repercute en la forma en cómo canta.

Sergio conquistó a los cuatro coaches en las ‘Audiciones a ciegas’ con la versión de ‘Colors’ de Black Pumas, consiguió el Pase Directo versionando ‘Believe’ de Cher y pasa a la final con ‘Angels’. Ahora solo queda disfrutar de su interpretación de ‘Rise Like a Phoenix’ (Conchita Wurst) para proclamarse ganador de La Voz 2022.

Génesis de Jesús (31 años) Madrid – Equipo Fonsi

Roberto Sastre

Español de familia dominicana, empezó a cantar a los 6 años en la Iglesia Evangélica. De familia humilde, ha tenido múltiples trabajos para poder mantenerse. Ha sido albañil, pizzero y camarero. Hace 10 años entró en el Coro Góspel de Madrid y descubrió, aparte de numerosas técnicas vocales, el encanto de la música negra, que le dejó prendido hasta ahora y le abrió un nuevo camino profesional cargado de pasión.

Génesis consiguió que se giraran los cuatro coaches gracias a su interpretación de ‘All of me’ de John Legend en las ‘Audiciones a ciegas’. Ha sido la apuesta de Fonsi consiguiendo el Pase Express y el Pase Directo de su equipo, cantando ‘A song for you’ o ‘Gravity’ en la semifinal. Ahora solo le queda darlo todo con ‘You are the reason’ (Calum Scott) y demostrar que es La Voz 2022.