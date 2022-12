Javier Crespo, del equipo de Antonio Orozco, se ha coronado como el flamante ganador de la novena edición de 'La Voz '. El joven se jugaba la final con Génesis de Jesús, pero tras las votaciones de la audiencia, el joven cantante de 18 años, que ya participó en su día en 'La voz kids' se ha alzado con el título de ganador de esta gran final. El andaluz ha triunfado con su versión de 'La bachata' de Manuel Turizo.

El cordobés, que este año ha cumplido la mayoría de edad, ha llegado hasta lo más alto en el equipo de Antonio Orozco, que suma su tercera victoria como coach del talent show y la primera desde que el programa se emite en Antena 3.

Tras una noche mágica llena de actuaciones estelares, la alegría ha inundado por completo al talent cuando ha escuchado a Eva González recitar su nombre, proclamándole como el ganador: "Esto es el comienzo de algo grande", exclamaba emocionadísimo Javier Crespo sobre el escenario. Después daba las gracias a Antonio Orozco por haber confiado en él. " Solo puedo decir que gracias, Antonio, porque desde el primer momento confiaste en mí. Gracias a todo el público que me ha visto desde casa. Esto es una locura", confesaba Javi, muy emocionado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El premio del joven se merece todo ese agradecimiento y es que es un sueño que lleva persiguiendo muchos años. Ya se convirtió en semifinalista en 'La Voz kids' en el equipo de Vanesa Martín. Y ahora ve por fin el gran privilegio de firmar un contrato discográfico con Universal Music Spain y un concierto de telonero en el Starlite Catalana Occidente 2023.

Antonio Orozco ha estallado de felicidad. El artista se ha fundido en un inmenso abrazo con Crespo tras alzarse como la mejor voz de este país. El otro finalista, Génesis de Jesús

ha felicitado a Javier Crespo por este merecido premio y se han fundido en un gran abrazo. Los dos finalistas han compartido muchas semanas de trabajo, música y emoción en el programa, tanto delante como detrás de las cámaras.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.