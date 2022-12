Parece que lo que unió la isla, tres meses después, lo ha desunido la vida real. Aunque tuvieron un reality complicado, sobre todo Javi al ver que su chica se lo pasaba muy bien con los solteros de la villa, salieron de la mano en la última hoguera. Era de estas parejas en las que los espectadores apostaban todo pero nunca hay que confiarse. Esta noche del 28 de diciembre, en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones' tres meses después, hemos podido ver que Javi y Claudia habían roto para siempre.

En primer lugar se sentaba la joven con Sandra Barneda y se ponía a llorar al momento. Claudia le confesaba a la presentadora que meses después de su paso por la isla, Javi le fue infiel. “Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo”, decía.

Mientras, en la sala de visionado, Javi lo negaba todo. Claudia asegura que le cogió el móvil a su chico porque el suyo se había roto y descubrió una conversación con una chica. Días después le llegó información de que se había liado. "Eres tú la sinvergüenza, después de un año y medio, que tú digas esto… Es mentira. Tienes muy poca vergüenza. No te creo, tus lágrimas ya no me las creo", se defendía Javi. "Tú has intentado limpiarte tu culo ahora para ensuciar el mío”, le reprochaba Javi a Claudia.

Álvaro, la tentación de Claudia en la villa, llegaba al reencuentro y no se podía creer cómo estaba la pareja. Finalmente, Claudia se iba llorando y Javi le prometía a Sandra que no era verdad la infidelidad: "dejaré que se enfríen las cosas un poco".