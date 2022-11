Estaremos todos de acuerdo en que en los realities lo que nos gusta es ver 'jarana', ya sea momentos de tensión o de risa, y es que muchos de ellos se convierten en icónicos y hasta en historia de la televisión, pero sin duda hay otra cosa que a todos nos produce morbo, y es ver cómo los concursantes se conocen, tontean, se besan... pero muchas veces la línea de la privacidad y el deseo se sobrepasan hasta el punto de que muchos se olvidan de las cámaras y nos regalan momentos de sexo en vivo que nos dejan patidifusos, y en eso 'La isla de las tentaciones' se ha llevado la palma en más de una ocasión.

Los últimos en unirse a este 'ranking' de momentos más tórridos de la tele han sido Cristian y María Ángeles: él se olvidó de su novia poco después de llegar a la villa, y tras el tonteo con su tentadora, ha llegado el momento de pasar a la acción: después de unos 'toqueteos' en la piscina, la parejita se marchó a la habitación de él con intención de ponerse ropa seca, momento que ella aprovechó para abrazarle y llevárselo detrás de una pared, donde sólo se les veía las cabezas, pero se intuía todo lo que estaba pasando: ¡ahí había una fiesta montada y sólo dos invitados!

Sobeteos, besos, mordiscos, abrazos, gemidos, respiraciones entrecortadas... está claro lo que ocurre donde las cámaras no llegan, y aunque muchos han buscado la manera de que no parezca lo que es metiéndose en el baño o echándose las sábanas por encima, no cabe duda: la pasión también se desata en la tele. ¿Te acuerdas de cuáles han sido los encuentros más sonados y tórridos?

Cristian y María Ángeles, en 'La isla de las tentaciones 5'

Cristian y Ana fueron la última pareja en incorporarse a la edición, y fue perderse de vista y él integrarse muy bien con las tentadoras. Quizá demasiado bien, porque mientras ella lloraba por las esquinas, él ligó en seguida con María Ángeles, con la que ya ha protagonizado un momento tórrido en su habitación después de tontear en la piscina: él se resistía, pero estaba claro que, entre abrazos, mordiscos, gemidos y besos, tras esa cama estaban ocurriendo muchas cosas. Finalmente se controlaron, pero les faltó muy poco...

Anabel Pantoja y Yulen Pereira en 'Supervivientes 2022'

Lo de Anabel Pantoja y Yulen ha acabado muy bien, pero entre que ella entraba con una relación recientemente rota y él no estaba muy seguro de si podría llegar a tener algo con ella, empezaron a trompicones... hasta que finalmente se dejaron llevar en una noche de pasión bajo un saco de dormir. "Hemos visto zambombas de la navidad", dijo Alexia Rivas desde el plató, para más señas.

Marina García e Isaac Torres 'Lobo' en 'La isla de las tentaciones 3'

La tercera edición de 'La isla de las tentaciones' trajo mucha cola ya desde el principio, y es que nada más empezar se filtró un vídeo en el que se desvelaba no sólo que Marina caería en la tentación con Isaac Torres, sino que además tendrían una apasionada noche de sexo explícito, en la que hasta se olvidaron de taparse con una sábana. La intención del programa no era emitirlo en pantalla, pero finalmente se filtraron las imágenes en las que se veía al joven hacerle un cunnilingus a la chica. El vídeo circuló por redes sociales y sistemas de mensajería instantánea y la productora tuvo que depurar responsabilidades.

Lola Mencía y Carlos Algora en 'La isla de las tentaciones 3'

Está claro que la tercera edición de este reality fue una de las más fogosas que se recuerdan, porque tras Marina y Lobo llegaron Lola y Carlos Algora. Tras mucho tonteo, y tras ver que su novio se lo pasaba también muy bien en su villa, Lola decidió dejarse llevar con el empresario, y protagonizó una tórrida escena en la ducha que las cámaras pudieron captar. Eso sí, ellos no llegaron a quitarse la ropa... pero poco les faltó.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio en 'Supervivientes 2019'

La pareja congenió en seguida. Tanto, que a día de hoy siguen juntos, conviven y hasta tienen una hija, Gala. Ahora están de lo más relajados, pero sus inicios fueron de lo más jugosos, televisivamente hablando: ella se resistía por su relación con Julen de la Guerra, pero finalmente decidió dar el paso de dejarle en directo y dar rienda suelta a su amor con el argentino... y vaya si se soltó: tuvieron unas noches de pasión que los más acérrimos al reality recordarán, una en el mar, y otra con ella sentada encima de él, tapados simplemente por sus camisetas. Ella dijo que de haber sabido que les estaban grabando no habrían llegado tan lejos...

Indhira y Arturo Requejo en 'GH 11'

'Gran Hermano' nos ha dado muchos momentos de sexo entre concursantes, tanto la edición VIP como la de anónimos, pero sin duda no podemos olvidar a Indhira y Arturo, y es que estos dos estaban todo el día dale que dale... entre bronca y bronca, también hay que decirlo. Además, les daba igual: el baño, la piscina, la cama... cualquier sitio era bueno para 'hacer las paces'.

Saray Roldán y Carlos Montoya en 'GH 14'

El tonteo entre estos dos concursantes, por aquel entonces anónimos, dio para mucho, y los dos acabaron entre roces en el jacuzzi. Tanto, que pasaron de estar simplemente a remojo a tener que poner las burbujas para que no se viera lo que estaba pasando en el agua. Ellos podrán decir lo que quieran, pero sus caras de placer hablaban por sí solas. ¡Vamos, que hubo 'zambombazo'!

Techi y Omar Montes en 'GH VIP 6'

Tener a famosos en un reality siempre es un gran cebo para asegurar una buena audiencia, pero cuando se lían entre ellos los audímetros estallan: ríos de tinta corrieron después de que Techi y Omar tuvieran una noche de pasión bajo las sábanas, donde no pudimos ver gran cosa, pero sí cómo Techi 'cabalgaba' encima del cantante. Imágenes que ya quedarán para el recuerdo... aunque para ríos de tinta los que corrieron después, cuando Techi llegó a confesar que se había quedado embarazada de Omar tras esa noche.

Suso Álvarez y Aurah Ruiz en 'GH VIP 6'

Aunque el colaborador y la influencer terminaron como el Rosario de la Aurora, entre broncas y reconciliaciones tuvieron alguna noche de pasión en 'GH VIP 6'. Mucho toqueteo, besos y 'sube y baja' de las sábanas. Nunca sabremos si hubo sexo o solo tocamientos mutuos, pero disfrutar, disfrutaron de lo lindo...

