Se acabaron las navidades y 'El Hormiguero' tiene preparado para este 2023 una agenda con invitados de muchos prestigio. Este lunes 9 de enero Ágatha Ruiz de la Prada se convertía en la primera invitada del año y su entrevista ha sido de lo más curiosa. La diseñadora acudía al programa para presentar el libro 'Mi historia' que narra sus memorias más íntimas y provocadoras. Este libro se trata de un viaje por los diferentes episodios de su pasado, donde destaca la época de la Movida Madrileña de la que se considera musa.

A Ágatha le gusta mucho asistir a fiestas y considera que teniendo dinero es lo mejor que se puede hacer: "Es mejor que te inviten a todo que tener dinero y no ir a ningún sitio. Hay gente que tiene mucho dinero y está en su casa. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para nada. Cuando digo que te inviten a todo, es a todo. Por ejemplo, llegar a Nueva York o Londres que haya una fiesta y estar invitada", contaba la invitada dejando a Pablo Motos obnubilado.

Antena 3

La vida de la diseñadora es de lo más interesante. En la entrevista ha estado contando muchísimas anécdotas, entre ellas lo peculiar que era su padre. Su padre era "muy mujeriego" y pudo conocer a todas las amantes que tuvo. "Me llevaba bien con todas menos con la última", decía con toda la naturalidad. Aunque ha reconocido que su padre "no era buena persona", Ágatha cree que se fija en hombres como él. "Me gustan los canallas. Me lo dijo una tía mía hace poco, que me gustan los canallas y que siempre voy con canallas", contaba la empresaria.

Aunque ahora está en pareja, la diseñadora también le ha confesado al presentador que "no es muy sexual". "Creo que podría vivir sin sexo. Soy muy poco sexual, como que me da pereza. Si ellos son muy buenos ya no me da tanta pereza".