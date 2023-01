Si recientemente visitaba 'El Hormiguero' Miguel Ángel Silvestre, para hablar de su nueva serie con Lali Espósito, esta semana lo hace el otro Miguel Ángel: el presidente de Cantabria y del Partido Regionalista Cántabro. Y en este sentido, una de las conversaciones del político con Pablos Motos ha hecho que el presentador no pudiera contener sus lágrimas.

Como en casi todas las temporadas de 'El Hormiguero', la aparición de Revilla por el programa no se ha hecho esperar. Pero esta visita ya estaba planeada, ya que en la anterior el político le hizo una petición: "En su día me opuse a venir a este programa porque alguien me asesoró mal. Me decía que esto no me iba a mí ¿Tú me puedes reservar el día 23 de enero del año que viene?", le preguntó, resaltando además las muchas veces que finalmente ha pasado por el magazine.

Y dicho y hecho. Pablo Motos traía a Revilla el 23 de enero a su espacio. Esta ocasión, ha sido una de las más especiales para el presidente cántabro porque justo esa día es su cumpleaños y ha celebrado sus 80 vueltas al sol acompañado por Pablo Motos y soplando las velas de su tarta en pleno directo en 'El hormiguero'. Además, este programa con Revilla ha tenido una invitada especial: su mujer Aurora, con la que lleva más de veinte años y tiene una hija en común.

Pablo Motos le ha dicho a Revilla que hizo un último programa "acojonante" aunque "fuera acojonado" y acto seguido el presidente cántabro explicaba el motivo. Horas antes de su anterior visita, el político llamó a Motos para confesarle que su mujer tenía cáncer de colon. Y mientras que Revilla relataba como fue, el presentador rompió a llorar por la historia de Aurora y Revilla.

"Aquel día de El Pilar, yo venía muy tocado porque la operaban de un cáncer al día siguiente. Te llamé y te dije que no sabía si podría ir. Ella me dijo ‘tienes que ir’ y pacté contigo que íbamos a llevarlo de una manera que no se notara que yo estaba muy afectado. La operaron y está con la quimio. Con mucha ‘raza’. Y ha venido aquí", explicó. En este sentido, Revillla le ha hecho un bonito homenaje a su mujer o como él dijo "el amor de su vida" dedicándole una canción.

