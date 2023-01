Que te inviten a un programa de máxima audiencia en 'prime time' siempre es motivo de alegría entre nuestros famosos, y es que saben que mucha gente va a estar muy pendiente de lo que tengan que decir. 'El Hormiguero' es uno de esos programas, y la pasada noche Alberto Chicote fue uno de los invitados que se paseó por su plató. A pesar de todo lo que contó, algo había en el ambiente que nos hacía preguntarnos algo: se daba un aire a alguien, y por fin caímos: esa misma sobrecamisa ¡la había llevado sólo 2 días atrás El Monaguillo!



El cómico y colaborador del programa lució una chaqueta de la marca 'El pulpo' que le quedaba muy bien, pero sólo dos días después, en la misma semana, nos dimos cuenta de que esa misma chaqueta había caído en manos de Chicote. ¿Es la misma... o dio la casualidad de que se la habían comprado iguales?

Normalmente, en televisión las prendas que llevan invitados y colaboradores suelen ser prestadas o llevan su propia ropa, mientras que los presentadores suelen ser vestidos por los estilistas del programa. Y en el caso de Chicote y El Monaguillo la situación no es diferente: lo más probable es que la marca les haya dejado la misma chaqueta a ambos, o bien el vestuario forme parte del fondo de armario de 'El Hormiguero'. Sea como sea, si te gusta, la puedes conseguir e su web, ¡y además está rebajada!

El Pulpo Sobrecamisa azul marino de El Pulpo El Pulpo 109,90 € 87,92 € (20% de descuento) Comprar

El Monaguillo y Chicote no han sido los únicos que estos días se han convertido en noticia por una prenda: Juan del Val, la pasada semana, llegó con una sudadera que provocó cierto cachondeo entre sus compañeros cuando Pablo Motos le llamó 'Mister chándal'. La única que estuvo a favor de su look fue Tamara Falcó, pero al resto de sus compañeros les causó gracia que acudiera al programa con un outfit tan casual. Él mismo confesó que se la había comprado él: la sudadera en cuestión es de la firma de lujo JW Anderson, y cuesta cerca de 200 euros.

Un polémico Juan del Val en chándal #IgartiburuEH pic.twitter.com/rIvCe55b76 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 19, 2023

JW Anderson Sudadera de colores de JW Anderson JW Anderson Mytheresa.com 290,00 € 174,00 € (40% de descuento) Comprar