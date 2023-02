El odio no se ha separado del Benidorm Fest. Chanel fue la primera en sufrirlo después de ser elegida como ganadora a pesar de no ser la favorita del público, y ahora, un año después, los concursantes de la segunda edición denuncian que lo están viviendo sus propias carnes. Y es que las propuestas para acudir al Festival de Eurovisión no han dejado indiferente a nadie y el eurodrama se puede respirar en el ambiente: o se odian o se aman. Agoney, Aritz y Twin Melody han sido los artistas que han denunciado estas críticas constantes y mientras que el primero confesaba no darles importancia, el resto denunciaba que se encontraban sobrepasados.

Sobre estas críticas, los periodistas le preguntaron a Agoney en rueda de prensa cómo se estaban preparando psicológicamente para recibirlas, algo a lo que el artista respondía rotundamente: "Yo no me tengo que preparar para nada. A los que hay que educar son a ellos".

Las hermanas Twin Melody también hablaron de la situación y es que ellas habían sido un blanco de críticas muy crueles. Por ello el dueto denunciaba en rueda de prensa que la situación les había sobrepasado: "A nosotras también nos han echado muchísimo hate. Por la salud mental de los próximos concursantes, nos gustaría que se le diera espacio a personas que apoyan y no que destruyen a la gente. También lo hemos pasado un poco mal", sin poder evitar la emoción.

Entre lágrimas, Aritz Aren continuaba añadiendo su punto de vista y es que el joven también se había sentido totalmente sobrepasado: "estoy orgulloso pero es verdad que hay muchos comentarios destructivos y me da mucha pena".

Sofía Martín también ha puesto de manifiesto la situación que ha vivido al presentarse al festival. En una entrevista en FórmulaTV, la cantante ha asegurado que "duele ver a las Twin Melody y a Aritz Aren así porque todos hemos pasado por olas de hate". "El hate me ha hecho daño en ciertos momentos porque intento transmitir amor y energía positiva", ha asegurado la artista. Y es que tanto las redes sociales como algunas crónicas se han llenado de críticas de las canciones.