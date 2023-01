Tras un arranque espectacular en el pasado 2022 en el que todos acabamos laureando a nuestras madres con Rigoberta Bandini, mandando a más de uno a llorar a la llorería con Rayden y tratamos de bailar (sin éxito) la espectacular coreografía de Chanel que nos llevó al tercer puesto de Eurovisión 2022 con su Slo-Mo, parecía imposible superar aquello. Pero Televisión Española se ha propuesto recuperar la ilusión eurovisiva a lo grande. El Benidorm Fest ha venido, según parece, para quedarse y, después de una edición tan seguida como la inaugural, RTVE lleva preparando desde hace meses un despliegue por todo lo alto para el Benidorm Fest 2023.

Por fin vemos cerca la celebración de todas las galas que completan el proceso de selección del representante de España en Eurovisión 2023, que tendrá lugar en Liverpool el próximo mes de mayo. Así que es normal que los nervios estén a flor de piel para organizadores, participantes y, como no podía ser de otro modo, los eurofanes. De modo que, para ir abriendo boca, os vamos a contar cuándo y cómo podremos ver las próximas citas del Benidorm Fest 2023 y qué participantes de la selección de 18 que nos presentó TVE actuarán en cada gala.

Benidorm Fest 2023: horario, fechas y participantes de las semifinales en TVE

El pasado mes de diciembre pudimos escuchar por primera vez las canciones completas de los 18 candidatos. El objetivo era ir calando en el público a través de todas las plataformas de audio disponibles. Sin embargo, el éxito en el Benidorm Fest 2023 no depende solo de la huella que la canción pueda haber dejado en la audiencia en las últimas semanas. La actuación definitiva que marcará las votaciones será la de su correspondiente semifinal y, por si hay algún espectador despistado, aclaramos que el proceso incluye dos.

En cada una de ellas actuarán 9 participantes y ya sabemos cuál es la distribución propuesta por RTVE, que salvo eventualidades de última hora, será la respetada en las dos citas anunciadas. Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody son los artistas seleccionados para defender sus canciones en la primera semifinal, el martes 31 de enero.

Por su parte, Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco tendrán que convencernos con sus propuestas en la segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 2 de febrero.

De cada semifinal pasarán 4 participantes por lo que serán 8 en total quienes lleguen a la cita del sábado 4 de febrero, cuando se celebrará la gran final en la que conoceremos al representante de Eurovisión 2023.