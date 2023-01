Natural de Valencia, Aritz Aren tiene 30 años, es bailarín profesional y ahora, también cantante. Actualmente reside en Madrid, pero pasó muchos años viviendo en Shanghái, China. Empezó a los ocho años bailando acrobático, aunque dejó apartada su carrera cuatro años después. Recuperó la ilusión por esta disciplina a los 20 años. Aritz Aren cuenta con un curriculum envidiable. Se ha formado en Los Ángeles, Japón, China y Londres. En el continente asiático ha desarrollado la mayor parte de su carrera como bailarín acrobático, hip hop y urbano. En China, ha sido coreógrafo de varios musicales: Fame y World of Dance. Además, también ha ejercido como profesor en uno de los mejores estudios de Tokio, Dance Studio.

La fama de Aritz Aren ha ido creciendo gracias a sus redes sociales, donde sus vídeos acumulan millones de 'me gusta'. Sus movimientos imposibles y su sensualidad al bailar llaman la atención de sus seguidores. No es la primera vez que participa en un concurso en televisión. Aritz se presentó a la última edición del formato Fama, ¡a bailar!, talent en el que consiguió llegó a la gran final y quedó segundo clasificado. Ahora se presenta al Benidorm Fest para intentar probar suerte en la música. De hecho, hace unos años compartió con sus seguidores que estaba tomando clases de canto. ¿Será esta su gran oportunidad?

Su nombre es Aritz Grau Sueira, aunque en redes todo el mundo le conoce como Aritz Aren. Gran admirador de Chanel, él podría ser un digno sucesor y representar a España en el Festival de Eurovisión 2023. Tan explosivo como la intérprete de "SloMo", Aritz conquistó las redes sociales con sus bailes. En TikTok, donde comparte a diario sus coreografías, cuenta con más de millón y medio de seguidores. "Me considero un chico honesto al que le gusta mucho divertirse y que siempre aspira a cumplir sus sueños", así se define a él mismo. Su último reto, la música. Su objetivo, ganar el Benidorm Fest.

'Benidorm Fest 2023': cuándo es

El festival musical que servirá de selección del candidato de España para la próxima convocatoria de Eurovisión ya ha fijado su fecha en el calendario. Tenemos una cita con la música desde el domingo 29 de enero de 2023, cuando se hará una inauguración del nuevo Benidorm Fest. A partir de entonces, las citas con los artistas y sus propuestas ocurrirán el martes 31 de enero (primera semifinal), el jueves 2 de febrero (segunda semifinal) y el sábado 4 de febrero, cuando se celebrará la gran final en la que conoceremos al representante de Eurovisión 2023. Y una de las encargadas de comunicarlo será Mónica Naranjo, que es la primera presentadora confirmada del Benidorm Fest 2023. La cantante estará al frente de las tres galas acompañada de Inés Hernand y Máximo Huerta, que repiten en el formato.