Sofía Martín (Benidorm Fest 2023): todo sobre la cantante

Sofía Martín es una cantante española y alemana. Natural de Alicante, tiene 26 años, pero lleva años dando forma a la pasión que siente por la música, desde muy pequeña. Su educación multicultural tuvo una gran influencia en ella y contribuyó a su amor por los diferentes estilos de música. La suya se podría describir como una mezcla de ritmos latinoamericanos contemporáneos y ritmos electrónicos. Sofía escribe sus canciones en tres idiomas, con su presencia se come el escenario y es capaz de levantar al público.

Todavía no ha sacado su primer disco al mercado, pero sí ha publicado sus primeros sencillos que la presentan como una nueva promesa en el género dance y latin dance. El primero salió a la luz el año pasado bajo el nombre de "Tóxica". Tuvo muy buena acogida. Su último trabajo se llama "Yo por ti", una de las canciones del verano que publicó en colaboración con VIZE y Abraham Mateo.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Tóxica': la canción del 'Benidorm Fest 2023'

Es la promesa del género dance, y así nos lo hizo ver sobre el escenario con su voz y su coreografía en la gala de presentación del Benidorm Fest 2023. Sofía Martín interpretó su tema “Tóxica”. Con la canción suma 3 millones de reproducciones en Spotify y casi 180.000 visualizaciones en YouTube. Además, lo canta junto a dj alemán llamado Le Shuuk.

Un joven talento que ya ha dado sus primeros pasos en la industria de la música. Su esencia se caracteriza por la mezcla de ritmos latinoamericanos y electrónicos que te invita a bailar cada vez que suena una de sus canciones. A lo largo de su corta carrera, ha colabora con grandes artistas de la talla de Abraham Mateo o VIZE, pero este solo es el comienzo de un camino prometedor.

La segunda edición de esta fiesta de la música celebrada en la localidad valenciana de Benidorm tendrá lugar el próximo 3,4 y 5 de febrero. Después del éxito que tuvo la primera convocatoria, cantantes, compositores y productores de nuestro país buscarán hacerse con ese pase directo a Liverpool para representar a España en el Festival de Eurovisión 2023.

Por orden alfabético, los competidores de Fusa Nocta en el Benidorm Fest 2023 son los siguientes: Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E’ffemme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Raky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.