Showriano es el programa que la todoterreno Eva Soriano presentará desde el 1 de marzo en Movistar Plus+. La cómica se pone al frente de este nuevo formato que contará con invitados, humor, mucha música y un hermoso piano.

Cada semana, en un plató convertido en discoteca, la show-woman recibirá a dos personajes conocidos, aunque no sabrá la identidad de uno de ellos y el único dato que tendrá es que, de alguna manera, están relacionados entre sí. La música vertebrará las dos entrevistas de los invitados: descubriremos cuáles son sus grupos favoritos, qué canción cantan en la ducha o si se ponen sonidos ASMR para conciliar el sueño.

ASÍ ES la nena TIENE SU PROPIO PROGRAMA!!!! 💋 El 1 de marzo a las 22:30h., estreno @showriano en @cero de @MovistarPlus 🕺🏼 No prometo nada más que risas, perreo innecesario y buscar excusas para cantar cada vez que pueda! #Showriano pic.twitter.com/Xifmj1IXGH — Eva Soriano (@EvaSoriano90) February 15, 2023

Eva Soriano será la presentadora

Eva Soriano abrirá el programa con un monólogo muy ligado a la actualidad y contará con tres colaboradores que irán rotando semanalmente: Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati. Ellos serán los encargados de jugar para presentar al invitado misterioso. En la sección El buzón de Eva la cómica, acompañada por el pianista Mario Marzo, improvisará con el público y cada miércoles ella misma protagonizará una imperdible actuación musical.

En 'Showriano', Eva Soriano demostrará que es una de las mejores monologuistas del país y que además sabe cantar muy bien. La música, el humor, la improvisación y el baile serán los ingredientes principales de este primer Sing Show hecho en España