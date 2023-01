Aunque suelen resonar más los grandes estrenos de drama, acción o thriller, las plataformas también dedican buena parte de su producción anual a regalarnos comedias de temáticas diversas que nos ayuden a desconectar del día a día con una sonrisa y, a veces, incluso con auténticas carcajadas. Esa intención la ha manifestado varias veces Movistar Plus+ con estrenos como Justo antes de Cristo, Mira lo que has hecho, Vergüenza o la más reciente Fácil. Entre ellas, hay una que ha destacado especialmente por reflejar la realidad de una mujer de negocios que lidia con la presión de ser la mejor líder y la mejor madre. Supernormal se estrenó en 2021 convirtiéndose en la comedia más vista del año entre las series de pago de Movistar Plus+ y dos años después está lista su segunda temporada.

Desde el jueves 26 de enero los suscriptores de Movistar Plus+ podrán disfrutar de la temporada 2 de Supernormal bajo demanda. Creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez (guionistas de Allí abajo), y dirigida por Vicente Villanueva (Toc Toc, Sevillanas de Brooklyn) esta serie original Movistar Plus+ en colaboración con Secuoya Studios la segunda tanda tiene unas cuantas novedades.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Supernormal: sinopsis, reparto y novedades de la temporada 2 en Movistar Plus+

La segunda temporada de Supernormal arranca con Patricia Picón sin trabajo, dedicada por completo a su cuatro hijos y apoyando a su marido Alfonso en sus nuevos proyectos. Parece que ha encontrado por fin la tranquilidad, pero algo dentro de ella sigue bullendo. Y es que, no nos engañemos, Patricia Picón sigue siendo Patricia Picón. Retomar, después de dos años, un trabajo tan competitivo y exigente como el suyo no va a ser fácil, y menos cuando vuelva a cruzarse con Mauro. Por eso luchará por recuperar a Marisol, que también ha abandonado la banca y ahora trabaja en una mercería. Y aunque al principio Alfonso teme que vuelva a las andadas, juntos acabarán saliendo de casi todos los atolladeros.

Como era de esperar, la segunda temporada de la serie vuelve a estar protagonizada por Miren Ibarguren, a quien también acompañan Diego Martín y Gracia Olayo. Pero no son los únicos en repetir en los nuevos capítulos, pues vuelven Bárbara Goenaga, Peter Vives, Usun Yoon, Luna Fulgencio, Nico Rossi y Pablo Moro.

Además, en los nuevos episodios se incorporan Alexandra Jiménez (La Zona, Escándalo, relato de una obsesión), quien interpreta a Pitu, y Álex Barahona (Sin tetas no hay paraíso, Física o química), quien da vida a Rubén. Debutan las gemelas Clara y Natalia Martínez Fernández, que encarnan a Camila, el bebé de Patricia. Y para cerrar el elenco, Supernormal también cuenta con la colaboración especial de Marta Fernández-Muro, Joaquín Reyes, María Esteve, Llum Barrera y Juanjo Pardo.