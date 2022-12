Desde que Movistar Plus+ se estableció como una de las plataformas de referencia en España no ha parado de apostar por las mejores series internacionales y la producción propia. En este aspecto, el proveedor de streaming de Telefónica se ha hecho especialista en ficciones de calidad muy diversas en cuanto a temática y género, desde la comedia de Vergüenza o el thriller de Antidisturbios a las propuestas de época como La Peste o Arde Madrid, pasando incluso por la ciencia ficción de Apagón. Pues bien, si hace unas semanas descubrimos que iban a hacer incursión en el terror con El otro lado, ahora se animan con una serie más emocional, El hijo zurdo.

La maternidad, la rebeldía o la amistad son los temas principales de esta serie de 6 capítulos de 30 minutos cada uno orquestados por Rafael Cobos (Goya al Mejor Guion Original por La isla mínima, Goya al Mejor Guion Adaptado por El hombre de las mil caras), que se pone por primera vez al frente de un proyecto original Movistar Plus+ como director creativo, guionista y director de dos episodios. El director Paco Baños asumirá la dirección de cuatro de los seis episodios de la serie.

El hijo zurdo: reparto y sinopsis de la nueva serie de Movistar Plus+

Lola es una madre de clase acomodada con dos hijos que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades de un grupo radical. La falta de comunicación madre-hijo se agranda ante la creciente distancia familiar que le generan al joven sus nuevas compañías.

La historia sigue la huella de la actualidad más incómoda, y abunda, al narrar el conflicto de Lola, en la maternidad temprana y el antiguo estigma de ser zurdo. En el intento por comprender y recuperar a su hijo, Lola se relacionará con Maru, madre de diferente clase social que vive una situación similar a la suya. Juntas demostrarán hasta dónde puede llegar el amor incondicional de una madre.

Esto convierte la trama, como aclaraba en la presentación del proyecto José Antonio Félez (Atípica Films), en un relato de "personajes femeninos. Los personajes de Lola y Maru son los que hacen que la historia avance. Y aunque parecen muy alejadas, en realidad están muy juntas".

El reparto principal de la serie, encabezado por María León (La voz dormida, Allí abajo, Heridas, Besos al aire) como Lola y Tamara Casellas (Ama) en el papel de Maru, se completa con la labor de Alberto Ruano (Gambito de dama, La monja guerrera) como Rodrigo y los jovencísimos Hugo Welzel en el papel de Lorenzo, Numa Paredes como Inés y Germán Rueda como 'Loco'.

La serie inició su rodaje en julio de 2022 en Sevilla, donde tiene lugar la historia de Lola y su hijo Lorenzo. En palabras de Domingo Corral, productor ejecutivo por parte de Movistar Plus+, los capítulos exploran "desde los barrios periféricos a la Sevilla histórica, y eso convertirá la serie en un proyecto muy singular".