Esta semana 'El Hormiguero' ha arrancado con una invitada de lo más flamenca. Sara Baras acudía al programa para promocionar 'Alma', un espectáculo dirigido y coreografiado por ella misma. Tres funciones divididas en dos días en los que la Sydney Opera House, que además este año cumple su 50 aniversario, se rindió a los pies de Sara y su equipo, con un lleno absoluto en las tres funciones. Este espectáculo es de lo más especial para la bailaora, y es que va dedicado único y exclusivamente a su padre.

"A mí padre le costaba reconocer los palos del flamenco y como le gustaban mucho los boleros, quise hacer una fusión", explicaba Sara. Mientras aparecían fotos de la gaditana junto a su padre, Pablo Motos revelaba que finalmente el progenitor de la bailaora no pudo disfrutar del espectáculo que le dedicó su hija. "Cuando estrenamos él estaba malito y me dijo: 'Sarita, ¿qué te parece si en vez de Sevilla lo veo mejor en Cádiz en Febrero?' En enero tuvimos Gijón, se puso muy malito y se fue", contaba la gaditana con un brillo en los ojos.

Instagram

Sara le ha confesado a Pablo que tiene muchas cosas en común con él y que por eso le tiene una gran admiración y cariño, y es que el día que fallecieron los padres del presentador, él acudió a trabajar: "Yo te vi aquí en un día tan duro como es la pérdida de un ser querido, trabajando, y mi padre me hizo prometer que yo estaría trabajando. Ha sido lo más dificil que he hecho, pero ha sido la lección que más me ha enseñado, lo hice por él".