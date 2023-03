El premio por completar 'El Rosco' supera los 2.200.000 euros que Eduardo Benito conquistó en 2006, por lo que el próximo ganador será el que más dinero se lleve en la historia del programa. Ahora, Rafa Castaño y Orestes Barbero luchan por conseguir el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'.

En el programa del 27 de febrero, Rafa Castaño se quedó a una palabra de lograr el bote de 'Pasapalabra'. Pero solo un día después de que Rafa se quedara a una letra de ganar el bote, Orestes tuvo la oportunidad de hacer historia. El burgalés acaricia el premio más alto en toda la historia del programa, de 2.200.000 euros, al conseguir nuevamente 24 aciertos en ‘El Rosco’. Sólo le falta el nombre de una reina para completarlo.

A su lado, Rafa ha vivido la prueba con mucha tensión. De por sí, él mismo ha arrancado con un fallo, en la ‘D’, que ya le torcía la tarde. Acto seguido, era testigo de la gesta de su compañero.

Orestes, tras empezar con cuatro aciertos, ha cogido carrerilla para completar ya la primera vuelta en su segundo turno: ¡20 aciertos de un tirón! A pesar de su hazaña y de la ovación del público, él se ha quedado con cara seria, quizá dándole vueltas a esa respuesta que puede valerle un bote millonario. Todavía le quedaban 30 segundos para pensarla.

La palabra que ha dejado a Orestes sin bote en 'Pasapalabra'

Mientras, Rafa, nervioso por su posible adiós a ‘Pasapalabra’ en caso de éxito de su rival, ha ido peleando por su única opción ya de la tarde: un empate milagroso si él también llegaba a 24. No le ha sido fácil concentrarse, con toda la atención puesta en el otro atril.

Aunque el sevillano, antes de seguir respondiendo a su rosco, ha querido felicitar a su contrincante por esa gran jugada: "Quiero darle la enhorabuena a Orestes y, aunque sea yo el principal perjudicado, desearle suerte con esa letra". Orestes solo tenía que decir el nombre de una reina de Aragón de la Edad Media para hacerse con el bote histórico.

"Estoy entre un nombre más recóndito o soltar la opción que me ha venido de primeras", ha afirmado el concursante, que no tenía nada clara la opción correcta. Finalmente, Orestes Barbero se ha dejado llevar por el primer nombre que se le vino a la cabeza y ha fallado. El burgalés ha respondido 'Eulalia' y la opción correcta era 'Elisenda'. Cuando Orestes ha conocido la respuesta, se ha lamentado enormemente, ya que la había estudiado, pero no se ha acordado.