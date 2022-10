Orestes ha hecho historia en Pasapalabra. El burgalés se proclama como concursante con más programas a sus espaldas en la nueva etapa del programa en Antena 3. Orestes se ha convertido en el concursante que ha participado en más entregas en toda la historia de Pasapalabra con un total de 261 apariciones. Es por eso que Díaz le mandó un mensaje muy especial por vídeo. "Aguanta, aguanta, porque ese bote puede estar al caer. Y, por cierto, es posible que te llegue una camiseta muy especial, ahí lo dejo. Enhorabuena otra vez, Orestes, que te vaya muy bien", dijo.

Tras ver el clip, Rafa Castaño se acercó a su compañero con el regalo de Díaz: la camiseta de The Legend of Zelda que Pablo llevaba cuando completó el rosco de Pasapalabra. "Qué bonita, cómo me representa", afirmó Orestes. "Atesoraré esto con muchísimo cariño, en algún programa me la pondré. Gracias por el cariño que demuestras con esto y por este gesto tan especial", añadió.

La clave del éxito de Orestes

“Gran parte del mérito se lo debo a una persona que es como mi mentor en esto”, ha revelado el burgalés. Ha explicado que esa persona estuvo en sus inicios ya hace años: “Me dejó como una reflexión que caló en mí y configuró mi actitud deportiva”, ha confesado.

Finalmente, ha explicado que es "el aguante, el estar siempre concentrado, el saber superar las malas rachas". Además, gracias a los consejos también nace su espíritu alegre y de disfrutar el camino. ¿Y a quién se lo debe? A Jero Hernández de Castro, el mítico exconcursante del programa.