Miguel Bosé acudía a 'El Hormiguero' para presentar la serie 'Bosé', que se estrenará el próximo viernes 3 de marzo. El artista concedía al programa una entrevista desde lo más profundo de su alma, ya que puede ser de las más sinceras. Bosé lleva 8 años teniendo problemas con su voz, algo que le ha pesado muchísimo, ya que se ha ganado la vida durante años con ella. En 2019, Bosé publicó un vídeo en el que su voz era muy ronca y asustó a sus fieles seguidores. "Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz", explicaba en una entrevista con Jordi Évole y esta noche con Pablo Motos hemos podido conocer de dónde viene el problema.

El pasado verano Miguel Bosé tuvo un dolor muy fuerte de espalda: "Viene de un accidente terrible de coche que tuve en el 99... Me operan durante siete horas, me ponen 14 tornillos, estaba destrozado...", comenzaba. En una de las pruebas que se hizo, un médico le vio algo que le asustó: "Me dijo no te lo puedo contar. Quiero consultarlo a un especialista. En ese momento piensas en lo peor. A los dos días viene con dos tipos y me dijo que, en efecto, sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo 'estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita", continuaba asombrado el invitado. "Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos, ¡todo! Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años", y el presentador se quedaba sin palabras.

"Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era reflujo, lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando a los mejores médicos de Milán, Londres, Madrid, México, Nueva York... 8 años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta. Yo ya le pedía a dios que si no podía cantar no cantaba pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme".