Miguel Bosé era el invitado de esta en 'El Hormiguero' y concedía una de sus entrevistas más sinceras. El cantante, junto con el actor José Pastor, llegaban al programa para promocionar 'Bosé', la serie basada en la vida del artista que se estrenará el próximo 3 de marzo. El creador de canciones como 'Amante bandido' siempre ha sido noticia. Hace poco ha estado el foco porque conocía de primera mano es estado de salud de su ex pareja Nacho Palau. Este miércoles 1 de marzo, Bosé se abría en canal sobre muchos aspectos de su vida. La serie relata explícitamente su vida, desde su infancia, sus inicios en el mundo de la música, sus relaciones sentimentales... En primer lugar el presentador le preguntaba sobre la relación con sus padres.

"Mi relación con mi padre al principio era mala, no me quería, pensaba que yo no era un heredero digno y me trataba feo. Pasado el tiempo decidí yo forzar el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía para nada con el que había conocido. Era un hombre con una ternura increíble, de una calidez increíble, divertido hasta más no poder, un hombre brillante, rápido. Era fascinante", comentaba. "Mi madre era todo lo contrario. Distante, fría, guapa a rabiar. Intelectual, de vanguardia. Es decir, todo lo contrario a mi padre. Yo no sé como acabaron juntos. Eso es lo que se llama karma", comentaba de manera irónica.

Otros de los aspectos en los que se ha sincerado el cantante ha sido lo que supuso para él hablar con naturalidad sobre su bisexualidad: "En mi casa no había ese tipo de problemas, pero en la discográfica no querían que lo dijera. En aquella España todavía esas cosas no se podían hablar abiertamente. Era un suplicio, yo cuando salía los viernes siempre pillaba cacho, ya fuera de un lado o de otro. Al final tenía que mentir. Viví mucho de espalda a uno mismo, me decían que tenía que fingir. Era horrible. Pero bueno, también eso enseña".



Sobre su polémicas declaraciones sobre el Covid y las vacunas, Miguel Bosé también ha tenido una opinión: "De lo que tenemos que hablar es de libertades. Yo emití mi parecer. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno… Hay espacio para todos. Resultó que el derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día. Al gobierno no le gustaba que llevara la contraria a lo que ellos pretendían lanzar. Con un solo tuit me puse en contra a todos los partidos políticos. Yo pensé: 'ahí os quedáis'. Cierre mis redes sociales y que cada uno hiciese lo que le diera la gana. Cada uno que se dé cuenta de lo que se tenga que dar cuenta".