Ginés Corregüela se ha convertido en toda una revelación de Supervivientes. Además de probar todo tipo de bichos de la poca parte de selva a la que pueden acceder, sin ningún tipo de escrúpulos, su buen rollo ha hecho que no tenga ningún problema en revelar un detalle que jamás hubiéramos imaginado: su técnica sexual secreta. Con su tono siempre humorístico, el superviviente brindaba uno de los vídeos más divertidos de la segunda gala del reality de Telecinco dejando intrigados a Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño sobre qué era para él "la cruceta".

Sentado en la paya, Ginés comenzaba hablando del momento en el que por primera vez le exploraron la próstata, dando lugar a un divertido comentario haciendo que Jonan realizara bromas sexuales, lo que llevó al rey del bocadillo a hablar de su técnica más conocida y, según él, exitosa.

Telecinco

"Cuando le hice la 'cruceta' se volvió loca. Me dijo que era lo mejor que le había pasado en la vida. Así la volví loca", descubría. El hombre bromeaba y apuntaba que este había sido realmente el secreto para conquistarla: "¿Cómo se va a enamorar una mujer de mi y más con diez años? Cuando la veáis vais a pensar que qué hace conmigo".

Una técnica que no explicaba, dejando con la intriga a Jorge Javier que quería saber qué es aquello de la 'cruceta' que, según el gesto de Ginés, se realizaba con dos dedos. "Que me la explique a mi también a ver si funciona", señalaba su hija en el plató, quien también se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión. "Tiene que funcionar porque ahora está el tío que no para", añadía, despertando las risas de todos.

Telecinco

Prácticamente sin tiempo de programa, el presentador tenía la oportunidad minutos después de preguntarle directamente a Ginés quien le remitía a otro día para explicárselo: "que ya es muy tarde, y además hay niños, otro día os lo explico". Una frase que no dejó satisfecho a Jorge Javier quien le emplazó a explicarlo en la próxima gala.