Asraf Beno ha protagonizado una de las escenas más divertidas. Supervivientes ha rescatado una de las pruebas que más risas dio en la pasada edición: la prueba musical. Y Asraf se ha sometido a ella con una canción que debería tener más que presente en su día a día: 'Se me enamora el alma', de Isabel Pantoja, su suegra. Arelys ha tenido que cantar bajo el agua el tema para que él la adivinara en menos de tres intentos, algo que no ha cuajado.

La ex suegra de Anabel Pantoja escogía metía la cabeza debajo del agua para cantar la canción, aunque no del todo, lo que hacía que en un primer intento no se la entendiera nada y Asraf quedara super perdido. Aunque en un segundo intento sí que metía la cabeza del todo en la urna para poder cantar el título de la canción ante la estupefacción de su compañero que no tenía ni idea de qué canción estaba tarareando por mucho que se acercaba al agua.

Las pistas de Laura Madrueño le confundían aún más y es que cuando la presentadora le mencionaba 'el salto más visto', descolocaba por completo al yerno de la cantante mientras que 'la leña arde' le hacía ver parte de la luz.



En el último intento adivinó que se trataba de una canción de Isabel Pantoja después de que a Arelys se le escapara un "te es muy cercana", pero confundía la canción con 'Así fue', cantándola con el mismo ritmo que 'Se me enamora el alma', lo que hacía que muchos espectadores en Twitter bromearan: "Para Asraf todas las canciones de su suegra suenan igual", aseguraban algunos mensajes. Y aunque intentaba cantar algo, no servía de nada.

Eso sí, al ver el letrero y descubrir de qué canción se trataba se echaba las manos a la cabeza. "¿Acaso no la escuchas en casa?", preguntaba entre risas Laura. "Sí la escucho pero aquí se olvida todo... ¡me van a matar!", se lamentaba Asraf.

"Arelys, tú si fueras Isabel Pantoja, ¿le dejarías entrar en Cantora después de esto?", bromeaba Carlos Sobera a lo que la madre de Yulen Pereyra, quien ha hablado sobre su ruptura con Anabel, negaba tajante. El patinazo le salía caro y es que se tenían que comer un escorpión lo que hacía que la futura bronca en Cantora le pareciera lo menos malo de este error. "Qué malo está, tiene pelos, ¡qué asco!", se quejaba mientras probaba finalmente el escorpión.