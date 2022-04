Roberto Leal es uno de los grandes rostros de la televisión ahora mismo. Después de la gran fama que obtuvo poniéndose al frente de 'Operación Triunfo' en el regreso del formato a la pequeña pantalla, el andaluz ha cogido las riendas de 'Pasapalabra' y 'El Desafío' con gran éxito. La frescura del presentador y la espontaneidad han hecho que se convierta en uno de los presentadores más queridos por la audiencia, al menos por ahora.

Y es que el mundo del espectáculo es muy cambiante, y de esto Roberto Leal es consciente. Casado con la periodista Sara Rubio y padre de dos hijos, el matrimonio ha querido dar un paso más allá y coger las riendas de su futuro profesional sin tener que estar esperando a que suene el teléfono con nuevas propuestas. Por ello, han emprendido su propio proyecto que ha alcanzado uno de los grandes hitos: han lanzado la productora 'Blond Loyal' vendiendo sus primeros programas a las televisiones autonómicas.

Cesc Maymo Getty Images

La productora, tras comenzar su aventura en Canal Sur con el programa 'Escala Sur', ha aterrizado a una nueva televisión regional, Telemadrid, donde acaba de anunciar el programa que aterrizará pronto en la televisión: 'Uno de tres millones'. Se trata de un espacio de entrevistas liderado por Jota Abril que se basará en conocer a aquellos famosos "madrileños de adopción".

El programa está a punto de estrenarse y en la promo se puede ver a algunos de los famosos que se han quedado prendados de la capital como Boris Izaguirre, Karina, Concha Velasco, Carlos Latre y hasta Roberto Leal, quien se somete a la entrevista junto a Teté Delgado.

