El momento más esperado por los espectadores se producirá en los próximos días. Uno de los dos concursantes completará 'El Rosco' y se llevará un premio de más de 2.200.000 euros. La lucha encarnizada entre Rafa y Orestes pasará directamente a las páginas de oro de la historia de Pasapalabra. Ambos concursantes han protagonizado una pelea interminable por un bote que ha ascendido hasta superar los dos millones de euros... pero ya tiene un capítulo final.

Así lo ha desvelado el programa que presenta Roberto Leal, el cual ha asegurado que uno de los dos se ha llevado el bote más alto de la historia del espacio de Antena 3.

'Pasapalabra': cuándo ganarán el bote

Ahora bien, ¿cuándo se entregará este premio del espacio de Atresmedia? También lo ha respondido la propia cadena a través de un vídeo promocional que ha anunciado en televisión, y que también ha compartido en sus redes sociales, y es que se producirá esta próxima semana, sin especificar el día exacto en el que llegará este hito. “Esto va a ser histórico”, señalaba la propia cadena en su perfil de Twitter.

Rafa y Orestes. Solo uno de ellos logrará hacer historia con el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’; mientras, su rival, pasará a la historia también por haber protagonizado uno de los duelos más famosos de la historia del programa y de la televisión.

Un duelo que ya desde hace tiempo ha batido varios récords del programa de Antena 3. Orestes es el concursante más longevo de la historia del concurso. El burgalés, de 25 años, participó por primera vez en Pasapalabra en el año 2016. Y aunque en aquella ocasión duró poco en el concurso, a su regreso lleva acumulados más de 300 programas. Por su parte Rafa comenzó en el concurso en junio de 2022. Desde entonces, ambos han protagonizado cada tarde los mejores y más intensos duelos que se han vivido en el programa presentado por Roberto Leal. Por el momento no se sabe todavía qué día de la semana se producirá uno de los acontecimientos televisivos más esperados ni tampoco la cantidad exacta de bote que se llevarán, ya que durante esta semana pueden ir acumulando más dinero.

Tampoco ha anunciado Antena 3 si la emisión del programa del bote más alto de la historia del concurso se emitirá en su franja habitual de 20.00 a 21.00 horas o si, como ya han hecho en otras ocasiones, se trasladará la emisión al prime time, como hicieran con Pablo Díaz en julio de 2021.