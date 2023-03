Patricia Donoso ha batido un récord. En menos de 24 horas de haber llegado a Honduras, ya quería abandonar Supervivientes, y así finalmente lo hizo una semana después de haber protagonizado uno de los saltos más largos, justo cuando conectaba por primera vez con Jorge Javier Vázquez desde la Palapa. "¿Me vas a liberar ya?", le preguntaba Donoso a su amigo antes de que el catalán le dejara irse y abandonar el recinto. Ahora, Donoso ha optado por ir al plató de Supervivientes para explicarse.

Mucho se ha señalado a Patricia desde entonces, criticando la decisión que había tomado así como el tono que había tratado Jorge Javier Vázquez para hablar con ella durante el concurso, algo que, señalan algunos, había enfadado a la ex concursante: "Quiero dejar claro que lo que me dijiste, me hizo gracia y para nada me enfadó como se ha ido diciendo". "Yo conozco a todos los concursantes y sé hasta dónde puedo llegar y los códigos con los que hablar", explicaba Jorge Javier.

Donoso ha querido explicarse detalladamente qué es lo que la pasó por la cabeza para querer abandonar a 12 horas de empezar el concurso: "a las pocas horas entré en una dinámica que realmente me sentí una timadora a la organización", explicaba, y es que aseguraba que no era capaz de levantarse a pescar o hacer cosas y realmente sentía que sus compañeros la estaban manteniendo y que no sería capaz realmente de remontar.

"Darme tiempo era quitarle el lugar a otra persona. No me veía allí, no era una buena concursante para Supervivientes, y eso me avergüenza", ha sentenciado Donoso quien señalaba que al saltar del helicóptero se sentía 'super woman' pero duró poco. "Tengo vértigo, medio al sol... Para mi Supervivientes era superar todo esto, odiando todo esto... yo creí que yo podía y me sentí 'super woman', pero me di cuenta de que hay otra Patricia que no es Patricia Donoso que tiene sus debilidades"

Una explicación que Jorge Javier confesó que creyó por completo pues lo dijo con un tono al que no estamos acostumbrados: "sé que hablas del corazón porque te está saliendo un acento que normalmente escondes y que solo sacas cuando hablas con sinceridad".