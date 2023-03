Georgina Rodríguez se ha sincerado más que nunca en su primera entrevista en un programa de televisión, y no se ha cortado en absolutamente nada: la influencer, que ha ido a 'El Hormiguero' para promocionar la nueva temporada de 'Soy Georgina' -estreno en Netflix este 24 de marzo- ha dado titulares como que Cristiano y ella 'no son nada materialistas' o los detalles de la pérdida de su bebé. Unos detalles muy emocionantes, pero que conseguían distender con un detallazo que ha tenido la joven no con Pablo Motos, sino con su mujer, Laura.



La modelo está en plena promoción de la nueva temporada de su docureality, y una de las acciones de publicidad es que Georgina va a sortear 100 bolsos bajo el eslogan 'Antes vendía bolsos, y ahora los regalo', y a Laura Llopis le ha caído uno. Sin embargo, es un bolso muy especial, porque está hecho con recortes de la lona publicitaria que ha estado colgada en Callao, en el centro de Madrid, para promocionar la temporada, que era en tonos rojos, blancos y rosas, y a la mujer de Pablo le ha tocado uno en 'degradé' rosa y blanco.

Atresmedia

Atresmedia

"Es una monada. Qué pena que me lo hayas dado en televisión, porque si no haría ver que es un detalle mío, pero ahora ya...", bromeaba Pablo. Georgina, poco acostumbrada a los directos, no se acordaba de que Laura estaría viendo el programa: "Puedes decir que me lo has pedido tú", apuntaba ella, así que Pablo le seguía el rollo: "Es verdad. Laura, lo he pedido yo. Aquí estoy currándomelo", decía con humor.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A Georgina le encanta coleccionar bolsos y por el lanzamiento de #SoyGeorgina, los REGALA. Están hechos del material de esta lona. ¿Quieres uno?

1. Sube una foto de la lona con el HT #DameUnBolsoGeorgina o comparte este tweet usándolo.

2. Dinos por qué te lo mereces.

BBLL en bio pic.twitter.com/TPVWrtXBGI — Netflix España (@NetflixES) March 10, 2023

La noche en 'El Hormiguero' estuvo plagada de más regalos, y es que Georgina también quiso tener un detalle con todo el público y les regaló camisetas del reality, algo que, sin duda, todos agradecieron. ¡Qué maja!