El restaurante más romántico de la televisión, First Dates, de cuando en cuando amplía su plantilla y en este 2023 ya cuenta con una nueva camarera: Laura Boado, que se ha incorporado al equipo capitaneado por Carlos Sobera ocupando el cuarto puesto que previamente dejó libre Lidia Torrent tras confirmar que dejaba el programa después de su reciente maternidad. Los otros tres integrantes del plantel de camareros son Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.



Acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones, serán algunos de sus cometidos.

“Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno”, comenta Laura. “Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta”.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Laura Boado: así es la nueva camarera de First Dates

Laura Boado, modelo compostelana conocida actualmente por su participación en La isla de las Tentaciones 6, ya está inmersa en las grabaciones de First Dates y comenzará a aparecer en pantalla en las entregas que se emitirán a partir de finales de mayo.

De este modo, el equipo de First Dates resuelve la incógnita de quién ocuparía la vacante dejada por Lidia Torrent tras su marcha definitiva del programa, que ha sucedido a su baja por maternidad. Pero hasta el momento de la incorporación de Laura a las emisiones todavía veremos a Elsa Anka, madre de Lidia, ejerciendo las labores de su propia hija en el formato de citas.

El perfil de Laura Boado es bastate variado, puesto que con su presencia en La isla de las tentaciones 6 hemos podido descubrir su labor como modelo, que ha incluido campañas con Inditex. Pero lo cierto es que no solo ha cultivado su faceta más estética, puesto que también ha sido portera de fútbol. Además cursó estudios de Diseño de Moda y Patronaje en la universidad coruñesa de Goymar.