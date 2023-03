Laura Boado está jugando con fuego 'La isla de las tentaciones', y ni siquiera ella misma lo esconde. Su conexión con Saúl Pina, ex pretendiente de Violeta Mangriñán en 'MYHYV', es cada vez mayor, y aunque hace unas semanas les vimos compartir un 'pico' en los labios durante un juego, parece que ahora la atracción es mucho mayor según avanzan las semanas. Y es más: ambos han tenido ya una conversación muy seria en la que se han confesado lo mucho que se gustan.

Fue en una de las camas balinesas de la villa de las chicas donde Saúl le confesaba que, contra todo pronóstico, estaba sintiendo mucho por ella: "Me encantas. Si no no estaría así contigo. Y creo que tú piensas lo mismo. Me conozco, y no pensé que me fuera a pasar esto ni de coña", le decía. En ese momento, Laura se deshacía y se abría con él, asintiendo con la cabeza: "Tú también me gustas", confirmaba ella. Sin embargo, aún hay algo que le echa para atrás, y es la razón principal por la que no ha caído en la tentación: "Tengo pareja", decía refiriéndose a Alejandro.

"Lo que me jode es que él piense que la decisión que tome después, de lo que quiero hacer con mi vida, es por ti, porque no es por ti, pero tú eres un detonante", se sinceraba Laura. "No esperaba conectar con nadie, y menos con un rubio", añadía. Anteriormente, la modelo dejaba claro que sus sentimientos por Pina son bastante fuertes, y los equiparaba a lo que antes sentía por su actual novio: "Sólo había sentido así antes por él", confesaba, aunque ahora la cosa es muy diferente: "Estoy en un momento en que veo que mi novio no me gusta", afirmaba.

La decisión de Laura parece bastante clara: quiere hablar con Alejandro primero antes de quedar como una infiel en televisión, y así se lo dejaba claro a sus compañeras, que le animaban a dejarse llevar, mientras Saúl también le ha insistido en lo mismo. Ella, sin embargo, tiene claro lo que quiere hacer: "Aguantemos hasta que salgamos de aquí", le dijo al chico.

Alejandro, a punto de caer también en la tentación

El novio de Laura, Alejandro Pérez -que fue Mister Madrid 2021 y tiene un pasado junto a la televisiva Sheila González-, tampoco se lo está pasando nada mal en la villa de los chicos, y es que ha congeniado muy bien con Irene. Él está muy a gusto a pesar de que no ha caído (aún) en la tentación, pero Laura tiene claro que no es su tipo para nada. "Todavía no la ha besado", se autoconvencía con sus compañeras.