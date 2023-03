La situación sentimental de Ginés Corregüela es toda una telenovela. Lo que ya se intuía después de la aparición de Yaiza en el plató de Supervivientes, y la respuesta de su hija Miriam a sus revelaciones, el rey del bocadillo lo ha confirmado en unas revelaciones clave a sus compañeros de Playa Fatal. Allí comenzaba hablando con Manuel Cortés confesando que sí que había sido infiel a su ex mujer con una chica antes de viajar a Honduras, con una mujer que además está casada. "Sí, es verdad, yo he estado ahí y has estado conmigo", explicaba Ginés quien acusaba a su ex amante de haberse convertido en una casi acosadora: "es buena muchacha y todo pero se le ha ido la pinza".



"Pienso que la cagué, no volvería hacerlo", confesaba el influencer quien dejaba claro que lo que le había vuelto loco de su nueva amante era el sexo: "Cuando estás con una persona que no es normal en el sexo, te disloca". Y es que, precisamente ese fue el motivo por el que fue infiel a su ex mujer: "Yo conozco a Yaiza, y la cosa (con la otra) se va enfriando, e incluso se hizo amiga de mi mujer para tener contacto conmigo".

Mediaset

De esta forma, Ginés ha confirmado que Yaiza es su pareja y que la persona con la que le fue infiel era otra mujer que está casada, algo que la novia del concursante agradecía desde el plató puesto que "llevan una semana martirizándome para que lo explique y ya lo hizo él desde su boca".

En este sentido, ha confirmado que esta historia ya la conocían las hijas de Ginés, por lo que no entiende que ahora la ataquen: "Si ellas quieren, yo he estado siempre abierta a tener una buena relación con ellas. Con Miriam no porque no tenía relación con su padre, pero con la mayor genial. Yo le dije que iba a hacer lo posible para que las remáramos en la misma dirección", explicaba Yaiza.

"Si le quieres tanto, no hagas daño a sus hijas", respondía Carmen Borreguero y Alexia Rivas quienes le han afeado que acudiera al plató del Deluxe para someterse al polígrafo y hablar de sus relaciones sexuales, algo que Yaiza ha negado. "Tú estás diciendo que eso le molesta a mi pareja, y es él quien quería que lo hiciera", señalaba.