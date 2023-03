Ginés Corregüela es uno de concursantes que más está dando de qué hablar en 'Supervivientes 2023'. El tiktoker, popular por compartir vídeos en esa aplicación sobre bocadillos gigantes, tiene una actitud muy participativa en el reality show y no s0lo eso, también cuenta con una gran defensora de su concurso en el plató: su hija Miriam. Como cada jueves, comenzaba una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez donde conocíamos al expulsado y se comentaba todo lo que había sucedido durante la semana, como el abandono y vuelta a España de Patricia Donoso o la relación que tiene Manuel Cortés Bollo con Katerina Safarova.

En un momento dado, hablaban sobre la participación de Ginés y Jorge Javier no ha podido evitar contarle a su defensora la noticia que le había llegado: "Miriam hoy me he enterado que tienes...", le decía el conductor del programa, a lo que ella respondía: "Sí a mi esposa en mi casa", le ha comentado. En este sentido, el presentador le ha corregido: "Bueno esposa... te vas a casar", le matizaba y ella se lo confirmaba.

Telecinco

"El 22 de septiembre me caso, no quiero ni contar los días porque se me agota el tiempo", le confesaba Miriam, la hija de Ginés, a Jorge Javier y añadía que su novia "es una muñequita". Acto seguido, Jorge Javier le preguntaba por lo que dijo su padre Ginés sobre su relación y ella aseguraba que "la quiere como una hija" y que "está que no caga" con su nuera. Además, Miriam ha contado como fue el primer encuentro de Ginés con su novia: "Mi madre me hizo una encerrona y apareció mi padre. Estaba con la Sendi tomándome unas copas y apareció mi padre. Luego el tío la invitó a casa por su cumpleaños", relataba. Además, su pareja es cocinera y conquistó a su suegro por el estómago: "Le hizo unas mollejas de cordero y se lo cameló. Lo tiene al tío con la baba caída", concluía.