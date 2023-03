Laura Madrueño ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición de Supervivientes. La presentadora está haciendo un buen papel sustituyendo a Lara Álvarez, enamorando a la audiencia con su sonrisa y explicando en cada momento la situación que están viviendo los supervivientes. "El calor es abrasador y la humedad de más del 80%", explicaba este jueves la presentadora mientras ponía en valor el papel que estaban haciendo los concursantes en la prueba de localización: una lucha de gladiadores en la que tenían que enfrentarse en parejas. Una prueba que dejaba en el suelo a Adara Molinero sin poder reaccionar tras perder su duelo con Raquel Arias: "ahora le dará agua el equipo médico y la atenderá para que se recupere", aseguraba la presentadora.

Telecinco

Lo que nadie se esperaba era la confesión que haría la propia Laura al volver de publicidad para continuar con los duelos del resto de concursantes. "En el último duelo casi me caigo al suelo porque se me ha nublado la vista... me ha dado un golpe de calor en pleno directo y yo que estoy hidratada, bien comida y descansada. Imaginaos ellos. Es muy duro estar en estas condiciones, no es nada fácil. Yo no soy un ejemplo de nada, son ellos", explicaba la presentadora quien no había mostrado en ningún momento que se sintiera mal. Esta confesión pilló por sorpresa a todo el mundo, incluso a Jorge Javier Vázquez: "no lo sabía, no me lo esperaba". Y es que nadie había intuido que Madrueño se encontraba mal.