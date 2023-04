Gema Aldón se ha visto obligada a salir de Supervivientes por motivos médicos y antes de salir se ha enfrentado a sus compañeros para ser ella la que comunicara a todos que tenía que abandonar finalmente. La hija de Ana María Aldón esperaba en Cayo Paloma para poder despedirse de sus compañeros y, mientras que ella esperaba a todos sus compañeros, solo acudía Mosquera.

Gema se sorprendía al ver que la que le esperaba en la barca era Raquel Mosquera. "¡Anda! ¿En serio, de todos los que había?", bromeaba Gema. Tras bajar de la barca, Aldón saludaba a su compañera que se enteraba en ese momento de que abandonaba. "Tengo una fisura que se ha sumado a una infección, así que lloraba por las esquinas por un buen motivo: tenía una infección bastante grande", respondía Gema.

Telecinco

"No me gusta la gente falsa o que se pone medallas cuando es mentira. Todo empezó porque me recalcó con un rintintín que se me había olvidado una esterilla, y a ella se le había olvidado dos días la sartén sin fregar", explicaba Gema. Unas palabras que Raquel Mosquera negaba: "soy super sociable con todo el mundo, cariñosa y servicial. Entonces ella desde el minuto cero se ha querido llevar mal conmigo".

"Se despidió de todo el mundo menos de mi", aseguraba Raquel Mosquera. "Sí que me despedí de ti porque está grabado, además", respondía Gema, "no va a haber despedida bonita porque no me caes del todo bien", una frase a la que Raquel respondía rápidamente criticando a Gema y la actitud que había tenido con ella "desde el minuto uno".

Telecinco

Pero esta no era la única visita. Después de Raquel, Jonan y Alma llegaban a la playa y entre gritos y abrazos, Gema comunicaba que tenía que abandonar. "Estoy super contenta de verla", explicaba Alma. "Pensábamos ya que estaba en España", apuntaba Jonan. Los dos nominados se han despedido de su amiga quien les ha dado un mensaje motivacional para que lleguen hasta la final. "Fuerza lo tenemos pero si nos vamos uno de los dos va a estar complicado porque estamos solos", explicaba Alma.

Tras ellos también llegaban Bosco y Raquel Arias quienes se han despedido también de Gema. "¡Es increíble como estás adelgazando! No te quites la barba, muy guapo", aseguraba a Bosco. "¡Qué gusto poder despedirme definitivamente de ti! Hemos bajado un poco de revoluciones pero ya estoy a tope", explicaba el sobrino de Pocholo a su compañera. Una visita que era ya la definitiva.

Telecinco