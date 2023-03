La lesión que arrastra Gema Aldón en Supervivientes ha hecho que sea un gran foco de preocupación para su madre, Ana María Aldón, y todo el equipo del programa que se ha volcado para conocer cuál es el estado real del brazo de la joven concursante. Y es que, a pesar de que estaba haciendo un gran concurso en el que se había erigido como una gran pescadora y muy resistente pues ha sido desde el primer minuto una gran sorpresa en las pruebas que se les presentaban a los supervivientes. Ahora, su aventura ha terminado definitivamente.

"El equipo médico te ha hecho varias pruebas que no eran concluyentes y después de hacer un TAC han visto que lo que tienes es una pequeña fisura en el codo", comunicaba Jorge Javier Vázquez a la propia Gema quien entre lágrimas encajaba la noticia, "el equipo médico considera que no puedes seguir en esta aventura".

De esta forma se pone fin a la aventura de Supervivientes de Gema quien había sido evacuada esta misma mañana para conocer precisamente el alcance de esta lesión. "Era un sueño poder participar en este concurso", explicaba Gema quien mantenía que el dolor no la estaba dejando descansar aunque sí que se mantenía activa, "he seguido pescando y ayudando a mi equipo. Lo he dado todo de mi". Desde el plató, Ana María lamentaba la situación de su hija: "Ella no se ha rendido nunca. Tiene mucho orgullo y amor propio. Tenía que estar rabiando para decir 'yo me voy'".

El problema comenzaba la semana pasada después de una prueba de líder que la obligaba a mantenerse en paralelo al mar sosteniéndose solo en un brazo. Una postura que previsiblemente había sido la causante de la fisura que la provocaba dolores intensos en Gema que incluso pedía abandonar el concurso. Finalmente, los médicos han tomado esta decisión. El domingo, Gema se despedirá de sus compañeros.