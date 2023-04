Gabriela Arrocet ha sido la última expulsada de Supervivientes. La hija de Edmundo apenas ha durado una semana en el concurso de supervivencia y es que, días después de llegar, y precisamente por ser la última en haber aterrizado en Honduras, Gabriela fue nominada por sus compañeros y el escaso apoyo del público la hizo que primero fuera desterrada y días después expulsada. "Me da pena porque aún hay mucho que mi madre puede mostrar", aseguraba en el plató Benúa, su hijo, quien ha sido el descubrimiento de esta edición en plató. Y no solo por los suspiros que ha levantado por su atractivo sino también por la defensa que ha hecho de su madre y lo bien que se ha llevado con Carmen Borrego a pesar de su enfrentamiento con la chilena.

Ahora, tras aterrizar en Madrid, Gabriela ha protagonizado uno de los reencuentros más emotivos de la edición hasta ahora. "Estoy muy nervioso, hace un año y medio que no la veo, no sé cómo reaccionar, qué decirle", aseguraba Benua minutos antes de ver a su madre en el plató.

Telecinco

Nada más entrar en el plató, Gabriela no pudo evitar gritar de euforia al verle mientras se fundía en un abrazo con su hijo que se alargó todo lo que les dejaron y es que la chilena ya se había emocionado en la isla recordando a su hijo quien se mudó a Barcelona hace año y medio y por eso no se han visto desde entonces. "Hace un año se vino a vivir aquí, a su querido país, y bueno yo estoy en Chile", explicaba la ex concursante a Carlos Sobera sin evitar emocionarse. Un emotivo reencuentro que se ha convertido en uno de los más destacados de la edición.