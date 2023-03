Gabriela Arrocet se ha convertido en la cuarta expulsada de Supervivientes 2023. Enfrentada a Raquel Mosquera, Adara Molinero y Asraf Beno, la hija de Bigote Arrocet ha sido la elegida por el público para ser la nueva desterrada. Después de la expulsión definitiva de Sergio Garrido, Gabriela se unirá a los desterrados en la Playa de los olvidados: Artúr Deniese y Javier Nava. Junto a ellos, la chilena será la encargada

"Esto es muy duro, los espectadores no pueden ni imaginarse lo duro que es estar aquí. Gracias a los que me eliminaron porque ya no aguantaba más ni física ni psicológicamente", aseguraba la chilena en el momento en el que le anunciaban la decisión del público. Tras ello, dejó la última palabra, un lastre a Manuel: vetado en la prueba de líder.

Telecinco

Pero la salida de Gabriela no estuvo exenta de lágrimas y es que dedicó un momento a enviarle un mensaje a su hijo. "Te amo. Naciste en España y has vuelto a tu tierra. Te amo mucho", aseguraba a Benua, su defensor que confesaba que llevaba más de un año sin verla porque él se había mudado a Barcelona mientras que ella se mantenía viviendo en Chile. "Tengo que decir que estoy muy orgulloso de ella", sentenciaba.

Desubicada, ha llegado a la Playa de los olvidados donde se ha presentado ante Jaime Nava y Artùr quienes no habían coincidido con ella durante el concurso aunque sí sabían de su llegada por Sergio Garrido por lo que llegaba con los brazos abiertos. Con ellos convivirá, al menos, hasta el domingo, donde se revelará quién será el encargado de abandonar definitivamente el concurso de Supervivientes, después de una votación exprés para la que los espectadores han tenido apenas una hora.