La unificación de las dos playas de Supervivientes parece que no ha rebajado para nada la tensión que había entro todos, de hecho, en la Playa Pelícano se han formado dos grupos ampliamente diferenciados. Adara, Asraf y Jonan forman un grupo que se ha separado del resto y al que Alma también se acerca: "a mi me cae bien gente de este grupo y gente del otro".

"Puedo estar más con Jonan y Adara pero por lo demás ha ido a peor porque se ve más tensión de la que había", confesaba Asraf a Ion Aramendi en la Conexión Honduras, algo que Bosco negaba: "quien quiera verla, vale; tensión a lo mejor en los sitios en los que se han escogido para ir a dormir pero nada. Yo tensión no veo". "Bosco vive en otra playa", confirmaban Asraf y Jonan. Por su parte, Manuel confesaba que hablaba con gente de los dos grupos: "lo que hago a día de hoy, me siento mucho mejor, porque no caigo en las redes del juego sucio de otras personas". Para Manuel, estas redes eran las de Asraf.

Telecinco

Todo empezaba con el reparto del arroz, una vez más. Alma cogía la bolsa del arroz para repartir los cuencos al otro extremo de la playa con Adara y Jonan, algo que Yaiza criticaba: "Si no lo haces delante de todos vamos a tener problemas, es que son ganas de buscar problemas". "Qué mal pensados tienen que ser para pensar que vamos a repartir mal", añadía Jonan. Tras haber terminado el conteo, Alma daba el número a sus compañeros que la esperaban cabizbajos siendo Yaiza la que rompía el silencio criticando que se hubiera alejado para hacer el conteo: "No estoy diciendo que diga yo que os vais a coger arroz, pero alguien lo podrá decir, somos muchos".

"Simplemente espero que si alguien tiene algún tipo de problema con quien sea vegano, me lo diga. A nadie le ha salido del corazón decir 'echadle un poco más a Jonan', no es lo que pretendo", explicaba Jonan en el grupo. Asraf aseguraba que el tema había salido en el otro grupo y que Raquel Arias y Diego, con el que se suponía que había bajado la tensión criticaban que "ellos tenían que ceder en muchas veces".

Telecinco

Adara le decía a Jonan que fuera a hablar directamente con Raquel Arias para aclarar las cosas, algo que hacía Alma -"Asraf dice que has criticado el veganismo"-, saltando a Raquel: "Nunca. Lo que no me gusta es que alguien vaya al otro lado de la playa a sembrar mierda con alguien con el que me llevo bien", confesaba Raquel Arias a Yaiza quien le insistía que "querías verlo por ti misma, pues ya lo has visto". Finalmente se daba el encuentro entre Raquel, Asraf y Jonan, en el que el novio de Isa Pantoja se defendía asegurando que él no había criticado a Raquel. Después, Asraf cogía a parte a Alma para poder explicar la situación: "yo no he dicho que Raquel criticara el veganismo, creo que te has equivocado de conversación"; "yo solo he dicho lo que tú has dicho, yo lo digo todo a la cara", respondía Alma alejándose de Asraf.

Y la tensión iba en aumento. Hasta que estalló. Cuando se cocía el arroz, Alma apartaba un poco porque a Jonan le gusta más duro, algo que Asraf preguntaba. "No sé para qué tantas explicaciones", murmuraba Alma. "¿Pero por qué hablas así? Tienes unas maneras muy cortantes y feas. Tienes una forma muy altiva", le criticaba el novio de Isa Pantoja, lo que hacía que Alma estallara definitivamente: "vienes aquí opinando, y diciendo 'el arroz no sé qué'. No eres mi padre para decirme si te gustan o no mis formas. Estoy con Adara y Jonan y tengo que estar contigo porque estás ahí. Tú tienes una forma muy victimista. Qué pesado eres, que me olvides, que te vayas a tomar por c****, hasta que no lo has conseguido no has parado. Te di una oportunidad, y tienes más cuento que calleja". Una situación que ha hecho que Asraf empiece a perder apoyos.