La tensión entre Diego Pérez y Asraf Beno es máxima. Los dos concursantes de Supervivientes se han enfrentado prácticamente desde el principio de la convivencia. Primero Diego tuvo problemas con Adara Molinero, quien se refugiaba con Asraf, y ahora que Adara está en otra playa, los problemas se han enquistado entre Diego y Asraf, llegando incluso a tener una bronca en medio de una prueba que acababa con aguadillas y un enfado de Diego. Sin embargo, esa misma prueba ha sido también el motivo de reconciliación entre los dos, al menos de momento, ya que ninguno de los colaboradores del programa se cree que pueda ser algo duradero.

Todo empezaba después de que el Pirata Morgan tomara una decisión salomónica: las protestas de Diego eran escuchadas y les otorgaba la recompensa a los dos, con el objetivo de que sirviera como punto de inflexión para su relación y relajar la actitud que estaban teniendo entre ellos durante toda la convivencia. "Espero que sirva también para hablar las cosas y no discutir tanto", decía Asraf a Diego mientras Arelys apuntaba a que tenían que hacer por tranquilizar la situación.

Así Diego y Asraf han disfrutado de un masaje relajante y descontracturante primero en el que ha dado tiempo también a que Asraf hablara con Diego pidiendo una tregua: "Suficientemente duro es esto como para también estar discutiendo siempre". Diego estaba de acuerdo, y sellaban todo con un apretón de manos.

Una cordialidad que se mantenía mientras disfrutaban de una comida con verduras, frutas, tostones y grandes manjares hondureños. Tanto que los dos concursantes llegaron a brindar juntos por tener una mejor relación entre ellos, limar asperezas y, sobre todo, hablar las cosas antes de llegar a las manos. Y según parece por vídeos que se han visto después, la cordialidad ha llegado a la playa, aunque no haya ningún colaborador del programa que crea que vaya a ser duradera.

