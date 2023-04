Arelys lleva dos meses aislada del mundo durante su concurso en Supervivientes sin saber nada de lo que ocurre en el mundo. Las únicas noticias del exterior que ha recibido mientras estaba concursando han sido las pocas que le comunicó Yulen Pereira como su victoria en el campeonato de esgrima. Por él se enteró también que había roto su relación con Anabel Pantoja, algo ante lo que reaccionó de una forma inesperada para la audiencia. Pero esto no se ha quedado aquí y es que, antes de abandonar Honduras, los expulsados tienen un pequeño cuestionario y conocen qué es lo que se está moviendo por España. Ante esto Arelys ha escuchado la dura entrevista que Yulen hizo al respecto de Anabel. “Sus celos e inseguridades me agobiaron”, fue uno de los titulares que dio y el que Arelys ha podido leer.

Telecinco

“Me deja sin palabras porque no pensaba esto”, reaccionó Arelys tras leer las palabras de su hijo sobre Anabel. Luego ha comentado que en algún momento Yulen sí que ha hablado sobre que la sobrina de Isabel Pantoja era muy celosa, pero que en ningún momento pensaba que llegaría a ese punto. Además, la concursante se mostraba muy extrañada por esta reacción de Yulen. “Me choca porque se ha mantenido muy cauto en esa relación, ha querido mantenerse muy añejado de todo esto. Entonces, el motivo que le ha llevado hasta aquí no lo entiendo. Creo que ha debido pasar algo muy gordo entre ellos, aunque me dijo que estaba todo bien”, añadió.

A pesar de que Yulen y Anabel hayan roto, Arelys ha afirmado que espera hablar con ella al volver a España. "Yo no tenía ningún problema con ella, antes no la conocía, ahora sí y me pareció una niña con buen corazón”, terminó.