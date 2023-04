La semana pasada conocimos cómo había sido la visita de Yulen Pereira a Supervivientes. Una visita exprés en la que el esgrimista se veía con todos los concursantes comunicando su ruptura con Anabel Pantoja teniendo reacciones de todo tipo. Asraf se quedaba totalmente helado al igual que Manuel Cortés, que confesaba que había estado justo antes de ir a Honduras con él y su prima y "estaban genial". Por otro lado, Arelys se quedaba sorprendida pero sin cambiar apenas su rostro, pendiente en todo momento de cómo estaba su hijo Yulen. Pero hasta ahora no habíamos visto todo. El programa se reservaba mostrar cómo había sido la despedida de madre e hijo en la que Arelys dejaba un comentario que sorprendía a todos.

En las nuevas imágenes, Yulen le decía claro lo que pensaba sobre el concurso dándole dos consejos muy importantes, el primero que se mantuviera "fuerte" y el segundo, que se mojara: "piensa bien lo que vas a hacer, no te quedes diciendo 'no me mojo'. Sabes que estás viendo cosas que no son juntas, y lo sabes. Y a mi me duele porque Anuar es mi hermano y Asraf es mi hermano".

Telecinco

Tras ello, Arelys volvía al tema de la ruptura y Yulen le matizaba que "no ha habido un gran motivo de peso" aunque sí que mencionó "cosas del pasado" que podrían dejar una puerta abierta al motivo real de la ruptura de los dos ex supervivientes. "Pues cuando llegue ya la llamaré tranquilamente y hablaré con ella", revelaba.

Telecinco

Eso sí, en el plató se abría el debate sobre si Anabel le cogería el teléfono a Arelys después de la entrevista que Yulen concedió. "Espero que sí", confesaba el esgrimista que también destacaba que su ex no tenía ningún problema con su madre: "Anabel y mi madre han tenido siempre una buena relación cuando vinimos a España". En este debate, sorprendentemente Marta Peñate quiso romper una lanza a favor de Yulen: "es normal que se hiciera una portada porque se le dio mucha cera sobre si había estado con otra y quería aclararlo".