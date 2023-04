La tensión de Supervivientes no solo se vive en Honduras sino que también se traslada al plató en muchas ocasiones, sobre todo, cuando está Cristina Porta de por medio. No es la primera vez que la periodista sale a la gresca con un colaborador por sus opiniones sobre el concurso, sobre todo, porque suele ser muy beligerante con los concursantes, aunque en esta ocasión no ha sido precisamente por eso, sino por todo lo contrario.

Este martes la periodista se ha encontrado en el plató con viejas amigas: Oriana Marzoli, que aprovechaba para hablarnos de su nuevo novio, y Alexia Rivas. Las tres han comentado un vídeo en el que se veía que Adara había tenido un rifirrafe con Asraf, aunque finalmente solo era un consejo que al novio de Isa Pantoja le había costado entender.

Telecinco

"Has estado con ella en un reality. ¿Es un poco esta la táctica de intentar poner nerviosos a los compis e ir comiéndoles la moral?", le preguntaba Carlos Sobera a Cristina Porta, quien ha tenido varios encontronazos con Adara por lo que esperaba que la criticara. Pero lejos de eso, la periodista afirmaba que había hecho borrón y cuenta nueva y ahora solo comentaría lo que la influencer haga en este programa y no en otros. "Yo acabé con ella mal, pero empecé bien, y yo aquí vengo a hablar de Supervivientes y creo que lo está haciendo superbien".

Pero este punto y aparte no ha gustado nada a Oriana y Alexia. "Veo mucho populismo. Si Adara se separan de las personas que le hacen mal, también se separó de ti", comentaba Alexia. "¡Me ha dolido hasta a mi!", respondía Carlos Sobera metiendo cizaña entre ellas. Una respuesta que no gustó nada a Cristina: "Me quieres enfrentar con Adara y no vas a conseguirlo. Podría decir que la eché en mi concurso, pero estamos hablando de Supervivientes y yo suelo juzgar por lo que veo, no por amistades, como haces tú".

"Si con una persona has acabado mal, lo normal es que continúes mal", añadía Oriana, un segundo golpe que subrayaba Carlos Sobera. "Cuando eres colaboradora de televisión intentas ser objetiva. Yo intento ser objetiva y educada a la par, y antes te he dicho '¡hola!' y no me has contestado, a ver si a algún reality de los que vas te enseñan educación", respondía Porta.